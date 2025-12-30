Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η γιαγιά που είχε κάνει συντήρηση «α λά μίστερ Μπιν» στην εικόνα του Χριστού

Η Σεσίλια Χιμένεθ, μια ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε άθελά της διάσημη για τους λάθος λόγους το 2012, όταν «συντήρησε» μια αγιογραφία του Χριστού καταστρέφοντάς την, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Τον Αύγουστο του 2012 παρουσιάστηκε η περίφημη «αποκατάσταση» της εικόνας «Ιδού ο Άνθρωπος» στον Ναό του Ελέους της κοινότητας Μπόρχα. Επειδή το έργο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, η ενορίτισσα Σεσίλια, έχοντας τις καλύτερες προθέσεις, αποφάσισε να το ξαναζωγραφίσει από πάνω, υπενθύμισε το ίδρυμα που διαχειρίζεται το ιερό, όπου εκτίθεται μέχρι και σήμερα η εικόνα.

«Η Σεσίλια Χιμένεθ έγινε έτσι ένα από τα γνωστότερα πρόσωπα του 2012 και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να προκαλεί το ενδιαφέρον, όχι μόνο εκείνων που επισκέπτονται τον Ναό, έναν χώρο που εκείνη λάτρευε, αλλά και διαφόρων μέσων ενημέρωσης», πρόσθεσε.

Η Σεσίλια Χιμένεθ με το δημιούργημά της EFE

Η Χιμένεθ είχε προκαλέσει ιλαρότητα στο διαδίκτυο λόγω της «πρωτότυπης» δουλειάς της που πολλοί την παρομοίασαν με τη διάσημη ταινία του «μίστερ Μπιν»: τα μαλλιά του Ιησού θύμιζαν περισσότερο τρίχωμα πιθήκου, το ακάνθινο στεφάνι εξαφανίστηκε, το στόμα είχε σβηστεί και η μύτη ήταν στραβοχυμένη. Το τελικό αποτέλεσμα, που κάποιοι το αποκαλούσαν «Ιδού ο πίθηκος», δεν είχε καμία σχέση με τον Ιησού που είχε ζωγραφίσει το 1910 ένας ντόπιος καλλιτέχνης, ο Ελίας Γκαρθία Μαρτίνεθ.

Την επόμενη χρονιά, η κοινότητα Μπόρχα δέχτηκε 57.000 επισκέπτες – όλοι ήθελαν να δουν το τερατούργημα της ηλικιωμένης γυναίκας.

Σε όλον τον κόσμο, το αγνώριστο πρόσωπο που εικονιζόταν στον πίνακα ενέπνευσε πολλές νέες εκδοχές του: έτσι, με το κεφάλι που ζωγράφισε η Χιμένεθ εμφανίστηκαν εικόνες του βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, του Μάικλ Τζάκσον ή ακόμη και του Χόμερ Σίμπσον, καθώς και αποκριάτικες μάσκες.