Μουσική: Συναυλιακός πυρετός στο κόκκινο με Kylie, Σωκράτη και Πορτοκάλογλου - Κότσιρα

Από την Kylie στην πλατεία Νερού μέχρι τον Θεόδωρο Κουρεντζή στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, οι μουσικές παραστάσεις που μας επισκέπτονται φέτος το καλοκαίρι είοναι επιλεγμένες μία προς μία.

Η Kylie στην πλατεία Νερού

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία Νερού την Παρασκευή 18 Ιουλίου και το Release Athens Festival. Η Kylie Minogue, το απόλυτο pop icon της παγκόσμιας σκηνής, από τα τέλη των 80s μέχρι σήμερα, θα είναι εκεί στο πλαίσιο της σαρωτικής Tension Tour, της μεγαλύτερης περιοδείας που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια, με απανωτά sold-out στις μεγαλύτερες αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο!

Η Kylie Minogue ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός αλλά η λάμψη και το χάρισμά της δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από τον φανταχτερό κόσμο της pop, με αποτέλεσμα να βρεθεί σχεδόν αστραπιαία στην κορυφή του στερεώματος της μουσικής βιομηχανίας. Πλέον, με περισσότερες από 80 εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό της, αποτελεί όχι μόνο την πιο επιτυχημένη καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στην Αυστραλία αλλά κι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον πλανήτη, παραμένοντας στην επικαιρότητα χάρη στην αδιαμφισβήτητη ικανότητά της να εξελίσσεται.

Με την κυκλοφορία του «Tension II», τον περασμένο Οκτώβριο, έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να έχει τουλάχιστον ένα Νο. 1 δίσκο στα UK charts σε κάθε δεκαετία, από τα 80s μέχρι σήμερα. Το μεγαλύτερο, όμως, κατόρθωμά της είναι, χωρίς αμφιβολία, η συνεχιζόμενη εξέλιξη και η διάθεση της να πειραματιστεί με διαφορετικά είδη: από την teen pop του «I Should Be So Lucky» και τη διασκευή στο «The Loco-Motion», στον πιο εναλλακτικό ήχο των 90s όπου συνεργάστηκε, μεταξύ πολλών άλλων, με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Pet Shop Boys, οι Manic Street Preachers και ο Nick Cave, κυκλοφορώντας αξεπέραστα τραγούδια όπως τα «Confide In Me» και «Where The Wild Roses Grow», για να φτάσει στις αρχές του 21ου αιώνα σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της με την κυκλοφορία του διαχρονικού single «Can’t Get You Out Of My Head», το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των charts σε περισσότερες από 40 χώρες, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια πωλήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Kylie Minogue συνεχίζει τη θριαμβευτική της πορεία με την ίδια ένταση και σήμερα, αφού το 2024 κατάφερε να πάρει το βραβείο Global Icon στα Brit Awards, να κερδίσει το 2ο Grammy της καριέρας της με το super hit «Padam Padam», στην κατηγορία Best Pop Dance Recording, και φυσικά να γράψει ιστορία με την εμφάνιση της στο Hyde Park, μπροστά σε 60.000 φανατικούς οπαδούς κάθε ηλικίας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μια «λαμπρή γιορτή pop τελειότητας» (The Guardian) και επιβεβαίωσε «την αδιαμφισβήτητη θέση της στην κορυφή της pop μουσικής» (Rolling Stone).

Την Παρασκευή 18 Ιουλίου, η Princess of Pop έρχεται στην Αθήνα με ένα φαντασμαγορικό show και ένα setlist γεμάτο τραγούδια που έχουν επηρεάσει την πορεία της σύγχρονης μουσικής τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Ετοιμαστείτε για ατελείωτο χορό, σε μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό!

Μαζί της θα απολαύσουμε τη Loreen. Η τραγουδίστρια από την Σουηδία, η μοναδική γυναίκα που έχει καταφέρει να κερδίσει τον διαγωνισμό της Eurovision δύο φορές, με τα (διάσημα, πλέον) “Euphoria” και “Tattoo”, θα πλαισιώσει την Kylie Minogue σε μια υπέροχη, άκρως χορευτική pop βραδιά.

Η Σουηδή Loreen, με τις μαροκινές ρίζες, μεγάλωσε σε μια πολύτεκνη οικογένεια με πέντε αδέρφια και βρήκε καταφύγιο στο τραγούδι από μικρή ηλικία. Το ντεμπούτο της στη μουσική βιομηχανία έγινε μέσω του τηλεοπτικού διαγωνισμού Idol, όπου κατέκτησε την τέταρτη θέση. Ακολούθησε μια περίοδος όπου εργάστηκε ως παραγωγός και σκηνοθέτης στην τηλεόραση, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της στη μουσική.

Το 2011, κυκλοφόρησε το πρώτο της single, "My Heart Is Refusing Me", ένα pop anthem που αποτέλεσε κομβικό σημείο για τη μετέπειτα πορεία της και για την αυτοπεποίθηση που χαρακτήρισε τα επόμενα βήματά της.

Η καριέρα της εκτοξεύτηκε το 2012, όταν με το “Euphoria” πήρε την πρώτη θέση στη Eurovision, ενώ έντεκα χρόνια αργότερα, το 2023, έγραψε ιστορία κερδίζοντας για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό με το "Tattoo", καθιστώντας την τη μοναδική γυναίκα με δύο νίκες στο θεσμό. Ταυτόχρονα, κατέκτησε την κορυφή των charts σε 19 χώρες και πραγματοποίησε μια μεγάλη sold-out περιοδεία στην Ευρώπη, εκτοξεύοντας τους followers της στο Spotify στα 13 εκατομμύρια και ξεπερνώντας τα 2 δισεκατομμύρια streams, παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Loreen συνεχίζει να κυκλοφορεί νέα μουσική, με πιο πρόσφατα τα singles “Warning Signs”, “Forever” και “Gravity”, να δουλεύει για το επόμενο άλμπουμ της και να ετοιμάζεται για μια νέα μεγάλη περιοδεία που θα την φέρει και στην Πλατεία Νερού, όπου μαζί με την Kylie Minogue θα στήσουν μια γιορτή αφιερωμένη στο χθες και το σήμερα της pop μουσικής.

Εισιτήρια προπωλούνται προς 71€.

Ο Liam Og, αριστερά, και ο Naoise O Caireallain του hip hop τρίο Kneecap κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Glastonbury στο Worthy Farm, Somerset, Αγγλία, Σάββατο 28 Ιουνίου 2025. (Scott A Garfitt/Invision/AP) Invision/AP

Οι Kneecap και η παλαιστινιακή σημαία

Μαζί με τους θρυλικούς Cypress Hill που θα εμφανισθούν ζωντανά στο Terravibe της Μαλακάσας στις 13 Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο του επερχόμενου Rockwave Festival, θα δούμε και τους Ιρλανδούς Kneecap την ίδια βραδιά που δεν μασάνε τα λόγια τους όταν πρόκειται να μιλήσουν για την επίθεση των Ισραηλινών στη Γάζα. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση «Η μπάντα φαινόμενο από το Μπέλφαστ live στην Μαλακάσα! Το χιπ χοπ στην πιο συναρπαστική του μορφή, μια επαναστατική δύναμη που συντρίβει απαγορεύσεις! Μετά τα απανωτά sold out σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο έρχονται στην Ελλάδα στα πλαίσια του επετειακού Rockwave Festival - 30 YEARS μαζί με τους Cypress Hill για μια απόλυτα μοναδική χιπ χοπ εμπειρία! Όταν ένας λαός χάνει την γλώσσα του, χάνεται μαζί της».

Αν είστε σινεφίλ, δεν θα πέρασε απαρατήρητη από το ραντάρ σας η ταινία «Kneecap» που έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Οκτώβριο στη χώρα μας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ριτς Πέπιατ και εκτός από τους ίδιους τους Kneecap, πρωταγωνιστεί ο Μάικλ Φασμπίντερ. Η ταινία, ήταν, προφανώς, μια απόπειρα να καταγραφεί, με όρους μυθοπλασίας, η πορεία του χιπ χοπ συγκροτήματος από την πρώτη στιγμή που η τριάδα αποφάσισε να πιάσει τα μικρόφωνα και τα samplers μέχρι πρόσφατα όπου κάθε εμφάνισή της έβαζε φωτιά στα κλαμπ του Μπέλφαστ και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Οι Kneecap χρησιμοποιούν τόσο την αγγλική γλώσσα όσο και την, απαγορευμένη, ιρλανδική στα τραγούδια τους και το πρώτο τους σινγκλ κυκλοφόρησε το 2017 με τίτλο «C.E.A.R.T.A.» που στα Ιρλανδικά σημαίνει «δικαιώματα». Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το ντεμπούτο τους άλμπουμ, «3CAG» και φέτος ακολούθησε η δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο «Fine art».

Ο Σωκράτης Μάλαμας

Ο Σωκράτης ξανά στο δρόμο

Αν κάποιος μπορεί να επαίρεται ότι γεμίζει στάδια σταθερά εδώ και χρόνια αυτός δεν είναι άλλος από τον Σωκράτη Μάλαμα. Μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη και την μπάντα του έρχονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε νέα μέρη και φεστιβάλ! To συναυλιακό τους καλοκαίρι συνεχίζεται μετά με τις μεγάλες συναυλίες του Ιουνίου, οι οποίες έδειξαν τον δρόμο και τον τρόπο για τις υπόλοιπες του καλοκαιριού.

Δίνουμε ραντεβού με τον Σωκράτη στην επόμενη πόλη, στην επόμενη μεγάλη συναυλία, όπου κι αν βρεθούμε αυτό το καλοκαίρι!

Μαζί του:

Τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη

Ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα, ο Γιάννης Μάλαμας στα κρουστά και το τραγούδι.

Η περιοδεία

14 Ιουλίου: Ευριπίδειο Θέατρο, Σαλαμίνα

16 Ιουλίου: Βασιλικό Ευβοίας

2 Αυγούστου: Μουσικό φεστιβάλ Ελάτειας

4 Αυγούστου: Χανδρινό, Δημοτικό Πάρκο «Πλατάνια»

6 Αυγούστου: 10ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

8 Αυγούστου: Anilio Park Festival

12 Αυγούστου: Σέρρες, Δημοτικό Σχολείο Εμμ. Παππά

14 Αυγούστου: Ανοικτό θέατρο Νέων Μουδανιών

18 Αυγούστου: Σοφικό

Ο Γιάννης Χαρούλης

Ξέφρενο γλέντι με τον Γιάννη Χαρούλη

Ο Γιάννης Χαρούλης φέτος θα μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο γλέντι. Ένα γλέντι που μόνο αυτός ξέρει να στήνει τόσο αυθόρμητα και ειλικρινά. Η αρχή έγινε στο γήπεδο της Ριζούπολης όπου χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στο πλευρό του, σε ένα σκηνικό που απέκτησε από νωρίς έναν πολύχρωμο, διονυσιακό παλμό. Όπως είχε υποσχεθεί, στήθηκε μια εμπειρία σχεδόν τελετουργική: μέσα από φρέσκα visuals, έναν ποιητικό πρόλογο, μια εντυπωσιακή είσοδο και ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα που έκανε το πλήθος ένα σώμα, μια φωνή, μια ανάσα.

Ανένταχτος σε οποιαδήποτε μουσική ταμπέλα, πρωτεργάτης μίας διονυσιακής βραδιάς που θα θυμόμαστε. Μαζί του θα ξεσηκωθεί το μέσα μας και κάθε ανάγκη για φευγιό από αυτά που μας πικραίνουν.

Και ο Γιάννης φέτος «τον κόσμο φέρνει ανάποδα, τη Γη μέσα στο πιάτο»...

Η περιοδεία

7/7 Θεσσαλονίκη, Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς

12/8 Κεφαλονιά, Δημοτικό Στάδιο Ανδρέας Βεργιώτης

14/8 Κέρκυρα, Παλαιό Φρούριο - Κάστρο

20/8 Πιερία, Αρχαίο Θέατρο Δίου

23/8 Ρόδος, Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας

25/8 Λασίθι, Περιβάλλον Χώρος - Ιεράπετρα

31/8 Κοζάνη, Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης "Μ.Θεοδωράκης"

Ο Θεόδωρος Κουρεντζής (c) Nadia Romanova

Ο σπουδαίος Θεόδωρος Κουρεντζής στην Επίδαυρο

Η ανακοίνωση κάθε νέας συναυλίας του Θεόδωρου Κουρεντζή δημιουργεί υψηλές προσδοκίες και αδημονία: για το παγκόσμιο μουσικόφιλο κοινό οι ερμηνείες του χαρισματικού αρχιμουσικού εγγυώνται μεγάλες συγκινήσεις. Πόσο μάλλον όταν η πληθωρική μουσική προσωπικότητα του Κουρεντζή αναμετριέται με το μεγαλείο του Μάλερ, που προκαλεί τον διανοητικό και συναισθηματικό κόσμο του ακροατή με τις υπαρξιακές αναζητήσεις και τις μεταφυσικές αγωνίες του.

Σε μια μοναδική συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το Σάββατο 19 Ιουλίου (21.00), ο πολυβραβευμένος Έλληνας αρχιμουσικός θα διευθύνει τη Utopia, την ανεξάρτητη ορχήστρα που ίδρυσε το 2022, στην Τέταρτη συμφωνία του Μάλερ, τη δημοφιλέστερη του Αυστριακού μουσουργού. Το τραγούδι του δ΄ μέρους θα ερμηνεύσει η εξαιρετική Ελβετή σοπράνο Ρέγκουλα Μίλεμαν, από τις κορυφαίες της γενιάς της.

Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, η μεσόφωνος Εβ-Μοντ Ιμπό θα ερμηνεύσει τα σπαρακτικά Τραγούδια για τα νεκρά παιδιά (Kindertotenlieder), τον κύκλο τραγουδιών που συνέθεσε ο Μάλερ (1901-1904) σε φόρμα ορχηστρικών λίντερ, μελοποιώντας πέντε ποιήματα του Φρίντριχ Ρίκερτ.

Μουσική διεύθυνση Θεόδωρος Κουρεντζής

Μεσόφωνος Eve-Maud Hubeaux

Υψίφωνος Regula Mühlemann

Νίκος Πορτοκάλογλου και Γιάννης Κότσιρας

Πορτοκάλογλου - Κότσιρας πρώτη φορά μαζί

Το φετινό καλοκαίρι, δύο από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας, συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής σε μια περιοδεία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ως σπουδαίος τραγουδοποιός με πλούσιο συνθετικό έργο, και ο Γιάννης Κότσιρας, ως ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και αυθεντικότητα.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός, καθώς οι δύο ερμηνευτές, με πλούσια δισκογραφία και μακρά πορεία στο ελληνικό τραγούδι, έρχονται να μας χαρίσουν μοναδικές μουσικές στιγμές. Με σεβασμό ο ένας στο έργο του άλλου και με κοινή αγάπη για τη μουσική, ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικά τραγούδια, δυνατές συγκινήσεις και την ανεπιτήδευτη αμεσότητα που τους χαρακτηρίζει.

Από μεγάλες επιτυχίες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική, μέχρι αγαπημένα τραγούδια που έχουν συνοδεύσει γενιές ακροατών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, σε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο με μεράκι και αυθεντικότητα.

Μαζί τους, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός Βύρων Τσουράπης και η χαρισματική τραγουδίστρια της νεότερης γενιάς Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Την παρέα συμπληρώνει μια δυνατή μπάντα εξαιρετικών μουσικών.

Η περιοδεία θα περάσει από επιλεγμένους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας στους θεατές μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη μελωδίες, συναίσθημα και την ξεχωριστή ενέργεια που φέρνουν στη σκηνή δύο τόσο σημαντικοί καλλιτέχνες.

Παίζουν οι:

Βύρων Τσουράπης: μπάσο, μαντολίνο, φυσαρμόνικα, φωνή

Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι

Άκης Κατσουπάκης: πλήκτρα

Κώστας Μιχαλός: Κιθάρες

Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, μπουζούκι, τρομπέτα, γκάιντα, φωνή

Αλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο

Σοφοκλής Γκέκας: Τύμπανα

Ανδριάνα Αχιτζάνοβα: Φωνή

Στρατής Καραδημητράκης / Λάμπρος Μπούνας / Άκης Πασχαλάκης: Επιμέλεια ήχου

Μελίνα Ζερβάκη: Επιμέλεια φωτισμού

Η περιοδεία

ΙΟΥΛΙΟΣ

Δευτέρα 07/07 Μαρούσι

Τετάρτη 09/07 Καβάλα Φεστιβάλ Φιλίππων

Παρασκευή 11/07 Κρυονέρι Ροδόπης

Πέμπτη 17/07 Καλαμάτα

Παρασκευή 25/07 Κέρκυρα

Κυριακή 27/07 Ζάκυνθος

Τετάρτη 30/07 Ηράκλειο

Πέμπτη 31/07 Χανιά

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Παρασκευή 01/08 Ρέθυμνο

Κυριακή 03/08 Καρδίτσα

Τετάρτη 06/08 Αρχαία Ολυμπία

Πέμπτη 07/08 Καλάβρυτα

Παρασκευή 08/08 Κόρινθος

Κυριακή 10/08 Μέτσοβο Anilio Park

Πέμπτη 21/08 Τριχωνίδα Lake Party

Παρασκευή 22/08 Παράλιο Άστρος

Κυριακή 24/08 Δίον

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Τετάρτη 03/09 Βόλος

Παρασκευή 12/09 Θεσσαλονίκη

Κυριακή 14/09 Πειραιάς Βεάκειο Θέατρο

Δευτέρα 15/09 Πειραιάς Βεάκειο Θέατρο

Παρασκευή 19/09 Λάρισα

Σάββατο 20/09 Σέρρες

Σάββατο 27/09 Ιωάννινα

