Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR 89-99: Νίκησε στο ρελαντί και φορτσάρει για τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός των πολλών προβλημάτων επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση του Αμαρουσίου και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι της EuroLeague την Παρασκευή το βράδυ με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens. 

Η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων ήταν γνωστή εξ αρχής και παρά την πολύ καλή εικόνα του Αμαρουσίου ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο του αγώνα για να πάρει μια πολύ εύκολη νίκη με 89-99.

Ένας Παναθηναϊκός που είχε να αντιμετωπίσει πολλά αγωνιστικά προβλήματα, με τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει στη διάθεσή του τους Κώστα Σλούκα, Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ, με τους "πράσινους" να πρέπει να διαχειριστούν και το μεγάλο πρόβλημα της γρίπης που ους άφησε για αρκετό καιρό εκτός δράσης και εκτός προπονήσεων.

Ο Παναθηναϊκός βγήκε αλώβητος, πήρε την νίκη, δεν αντιμετώπισε κάποιο απρόοπτο και πλέον το μυαλό όλων στην ομάδα του Παναθηναϊκού είναι στο μεγάλο ντέρμπι της Παρασκευής, με τον Ολυμπιακό στο T-Center, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της EuroLeague.

Γιούρτσεβεν και Σορτς είχαν από 15 πόντους για τον Παναθηναϊκό, με τον πρώτο να έχει 5 ριμπάουντ και τον δεύτερο 7 ασίστ, ενώ από 14 πόντους είχαν οι Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Ναν και Μήτογλου. Από πλευράς Αμαρουσίου κορυφαίος ήταν ο Σάλας που είχε 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ουίλιαμς είχε 20 πόντους και ο Κινγκ 18.

Ο Χολμς ξεκίνησε πολύ δυναμικά το παιχνίδι και με τη συμπλήρωση δύο λεπτών αγώνα ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά και στις δύο πλευρές του γηπέδου για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του με 2-9, έπειτα από γκολ-φάουλ που κέρδισε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που ταρακούνησε το κλειστό του Αγίου Θωμά. Στην άμυνα όμως οι “πράσινοι” είχαν τα… θεματάκια τους και με δύο συνεχόμενα γκολ-φάουλ από Ουίλιαμς και Σάλας, το Μαρούσι ροκάνισε στο ελάχιστο τη διαφορά και μείωσε σε 8-9 στο τρίλεπτο. Ο Παναθηναϊκός δεν ανησύχησε και “έτρεξε” σερί 0-7 σε χρόνο dt για το 8-16 ακριβώς στο πεντάλεπτο.

Ο Σάλας όλο το Μαρούσι

Ο Σάλας, όμως, συνέχισε να κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό μιας και ο Ντίνος Μήτογλου αντιμετώπιζε προβλήματα στο μαρκάρισμα του, με τον παίκτη του Αμαρουσίου να έχει φτάσει τους 8 πόντους και να μειώνει και πάλι σε 15-16, με κάρφωμα του Γιώργου Καλαϊτζάκη.

Πάτησε γκάζι ο Ναν εξαφανίστηκε ο Παναθηναϊκός

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που το Μαρούσι κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ και γι αυτό ευθυνόταν ο Κέντρικ Ναν. Ο Παναθηναϊκός στα επόμενα τέσσερα λεπτά έκανε σερί 4-15, με τον Αμερικανό να είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση και έχοντας 12 πόντους σκοράροντας με όποιον τρόπο ήθελε. Στο 19-31, ο Χατζηδάκης πήρε ένα ακόμα γκολ-φάουλ για την ομάδα του (το τέταρτο στην πρώτη περίοδο) και έκανε το 22-31, με το δεκάλεπτο να “κλείνει” με 22-33, με τον Γιούρτσεβεν να περνάει στο παρκέ και να σκοράρει για την ομάδα του, έπειτα από πολύ ωραία ασίστ του ορεξάτου Τι Τζέι Σορτς.

Μπροστά ο Παναθηναϊκός, πάλευε με Κινγκ το Μαρούσι

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός είχε ήδη βάλει βάσεις για την νίκη και ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τις αλλαγές για να δώσει ανάσες και ευκαιρίες στους παίκτες του. Τολιόπουλος και Σορτς έκαναν τη διαφορά στην περιφέρεια της ομάδας τους, φτιάχνοντας όλο το παιχνίδι για τους “πράσινους” και μετά το 13ο λεπτό το σκορ ήταν στο 28-43. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου κάλεσε τάιμ άουτ για να μπορέσει να σταματήσει τον ρυθμό του Παναθηναϊκού, αλλά μετά την επανέναρξη του αγώνα ένα λάθος του Μέικον και ένα γκολ-φάουλ του Τολιοπούλου διαμόρφωσαν το 28-46. Το Μαρούσι, παρά τη διαφορά που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν διατεθειμένο να παρατήσει το ματς και με τον Κινγκ να δίνει πολλές λύσεις και να “τρέχει” την ομάδα του κατάφερε να ρίξει και πάλι τη διαφορά σε 38-48 και τελικά το ημίχρονο να “κλείσει” και πάλι με δικό του καλάθι, με 45-55.

Πρωταγωνιστής ο Γιούρτσεβεν στο δεύτερο μέρος

Ο Παναθηναϊκός παρά το προβάδισμα του μπήκε πολύ σοβαρά και στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας καλύτερο παίκτη τη δεδομένη στιγμή τον Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος σέντερ του “τριφυλλιού” έκανε τη διαφορά και στην άμυνα και στην επίθεση, τελειώνοντας τις φάσεις πολύ εύκολα και μαζεύοντας συνεχόμενα ριμπάουντ. Για το Μαρούσι ο Κινγκ συνέχιζε να είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον Παναθηναϊκό, με τον Σάλας να σκοράρει και πάλι μετά από το πρώτο δεκάλεπτο και στο 25’ το σκορ ήταν 53-70.

Το δεύτερο μισό της τρίτης περιόδου ήταν μια μίνι “μονομαχία” μεταξύ του Κινγκ και του Μήτογλου (ο οποίος με δύο συνεχόμενα τρίποντα έστειλε τη διαφορά στους 20 πόντους, 58-78) οι οποίοι είχαν συνδεθεί για τα καλά με τα αντίπαλα καλάθια, έχοντας για συμπαραστάτες τους τους Ρογκαβόπουλο και Σάλας, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με 68-83 έπειτα από δύο βολές του Γιώργου Καλαϊτζάκη.

Άνετα μέχρι το τέλος ο Παναθηναϊκός

Στην τέταρτη περίοδο δε μπορούσε να αλλάξει το παραμικρό μιας και ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να παίζει με το πόδι στο γκάζι, ενώ το Μαρούσι συνέχιζε να τα περιμένει όλα από τον Σάλας και τον Κινγκ. Η διαφορά έφτασε στους 20 πόντους στο 35’, αλλά η πίεση του Αμαρουσίου σε όλο το γήπεδο σε συνδυασμό με τα λάθη των “πράσινων” έριξαν την διαφορά στους 13 πόντους, 80-93, με τον Αταμάν μάλιστα να αποσύρει τον Τολιόπουλο και να επαναφέρει τον Γκραντ, αλλά και τον Σορτς.

Τα Δεκάλεπτα: 22-31, 45-55, 69-83, 89-99

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Καρακώστας 2 (1/5 σουτ), Μέικον 9 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ρέινολντς 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαλάς 23 (6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Γουίλιαμς 20 (7/13 δίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ογκουντίραν, Πάπας, Τουλιάτος 2, Χατζηδάκης 3, Κινγκ 18 (3/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 7 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Χολμς 14 (5/7 δίποντα, 4/4 βολές), Ρογκαβόπουλος 14 (4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ (7 ασίστ), Ναν 14 (4/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Μήτογλου 14 (3/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σορτς 15 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 7 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 0/1 βολή), Γιούρτσεβεν 15 (6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ερνανγκόμεθ 2

