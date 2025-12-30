Turkish Airlines: Ακυρώθηκαν 61 πτήσεις λόγω καιρικών συνθηκών

Ο διευθυντής Επικοινωνίας της Turkish Airlines, Yahya Üstün, ανακοίνωσε ότι 61 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για τις 31 Δεκεμβρίου ακυρώθηκαν λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών στα ανατολικά και κεντρικά μέρη της χώρας

Η δήλωση του Yahya Üstün έχει ως εξής:

«Αγαπητοί επισκέπτες,

Λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών στα ανατολικά και κεντρικά μέρη της χώρας μας, 61 από τις προγραμματισμένες για τις 31 Δεκεμβρίου πτήσεις μας έχουν ακυρωθεί.

Οι επιβάτες μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση της πτήσης τους και τις επιλογές έκδοσης εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας http://turkishairlines.com και της εφαρμογής μας για κινητά.

Η ασφάλεια των πτήσεων είναι η προτεραιότητά μας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».

Διαβάστε επίσης