ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την καταδίκη στο φιάσκο, ένα τσιγάρο δρόμος...

Αδέρφια, βάρδα μην γίνει καμιά στραβή και τελικά οι ελεγχόμενοι αγροτοσυνδικαλιστες που έχουν βγει στα μανταλάκια για απάτες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν υποπέσει σε απλά παραπτώματα για τυπικές παραλείψεις.

Λόγω επαγγελματικής διαστροφής είπα σήμερα να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου και να κρατήσω μικρό καλάθι σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούν οι αρχές για τους σκληρούς των μπλόκων.

Τι θέλω να πω;

Σκεφτείτε στο τέλος να μην προκύψουν ισχυρά επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον τους.

Πώς είπατε;

Ναι, να πρόκειται μόνο για τυπικές παραλείψεις με τις ταυτότητες ακινήτων κτλπ.

Αν ο Μπότας για παράδειγμα ή ο Ανεστίδης τα δήλωναν στην εφορία τα χωράφια που νοίκιαζαν και καλλιεργούσαν, τι φταίνε αν δεν τα δήλωναν οι ιδιοκτήτες;

Πώς είπατε; Για πάρτε το λίγο αλλιώς και σκεφτείτε ψύχραιμα και χωρίς παρωπίδες. Μια υπόθεση εργασίας κάνω βρε παιδί μου...

Αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι όπως καταλαβαίνετε.

Και αναφέρομαι βεβαίως σε αυτούς των οποίων τα ονόματα φιγουράρουν στην εξεταστική και στα ρεπορτάζ των ιστοσελίδων και των εφημερίδων: Η γαλάζια Πόπη, ο Μαχαιρίας, ο Φραπές, ο Χασάπης, ο Ανεστίδης, ο Μπότας κλπ.

Μην ξεχνάτε ότι κανείς από αυτούς δεν είναι κατηγορούμενος. Είναι ελεγχόμενοι. Αν λοιπόν οι ελεγχόμενοι αποδείξουν ότι τα χωράφια που κατείχαν υπάρχουν είναι δηλωμένα από την πλευρά τους και είναι καλλιεργήσιμα τότε το φιάσκο για τις διωκτικές αρχές θα είναι πρώτου μεγέθους και θα ξεσηκωθεί τσουνάμι αντιδράσεων. Θα κάνουν μια τροποποιητική, θα πληρώσουν ένα διοικητικό πρόστιμο και μετά θα βγουν στο αντάρτικο και θα ζητάνε και τα ρέστα για δυσφήμιση, διαπόμπευση, κλπ με αστικές διεκδικήσεις. Μην σου πω ότι θα βγάλουν και λεφτά από αστικές αποζημιώσεις που ενδεχομένως να ζητήσουν για ηθική βλάβη από διαπόμπευση. Γι' αυτό άλλωστε κάποιοι εξ αυτών έσπευσαν να καταθέσουν μηνυτήριες αναφορές για διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Τυχαίο; Δεν νομίζω...

Τι όχι; Μην μου πείτε ότι ούτε αυτό σας έχει περάσει από το μυαλό;

Το ρεζιλίκι θα είναι μοναδικό. Εγώ σας προειδοποιώ, μην μου πείτε μετά ότι πέσατε από τα σύννεφα...

Από θύτες θα γίνουν θύματα και πίσω τους θα... κρυφτούν ένα σωρό πραγματικά λαμόγια. Δεν ξέρω αν με εννοείτε πόσο εύκολα μπορεί αυτές οι υποθέσεις να γυρίσουν μπούμερανγκ ιδίως κατά της κυβέρνησης.

Πόσο εύκολα μπορεί να πάνε κουβά τα επιχειρήματα του Μεγάρου Μαξίμου για αγρότες λαμόγια κλπ.

Γι' αυτό εγώ φροντίζω να κρατάω μικρό καλάθι όταν ακούω ελληνικό FBI, εξονυχιστικές έρευνες της αρχής για το ξέπλυμα και διάφορα άλλα τέτοια βερμπαλιστικά... Ήμουν νιος και γέρασα. Έχουν δει τέτοιες περιπτώσεις τα ματάκια μου στο παρελθόν, ουκ ολίγες. Σαράντα χρόνια φούρναρης, έχω ψήσει...

Διαβάστε επίσης