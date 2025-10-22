Ο Νίκος Πορτοκάλογλου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός»

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον Διονύση Σαββόπουλο, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοφιλής τραγουδοποιός έγραψε: «Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός.»

Με αυτή τη φράση, ο Πορτοκάλογλου θέλησε να εκφράσει την προσωπική του απώλεια, καθώς ο Σαββόπουλος υπήρξε για τον ίδιο μια βαθιά επιρροή και πρόσωπο που σημάδεψε την πορεία του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Πορτοκάλογλου δεν είχε κρύψει ποτέ ότι η επιρροή Σαββόπουλου ήταν καθοριστική για τον ίδιο αλλά και για ολόκληρη τη γενιά των τραγουδοποιών που εμφανίστηκαν τη δεκαετία του ’80.

Άλλωστε, ο Πορτοκάλογλου έχει αναφερθεί πολλές φορές δημόσια στον Σαββόπουλο, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον άνθρωπο που τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με τη μουσική.

«Δεν ξέρω αν θα γινόμουν μουσικός αν δεν υπήρχε ο Σαββόπουλος», έχει δηλώσει.

Από την πλευρά του, ο Σαββόπουλος είχε εκφραστεί με εκτίμηση για τον Πορτοκάλογλου, αναγνωρίζοντάς τον ως έναν από τους δημιουργούς που κράτησαν ζωντανό το προσωπικό ελληνικό τραγούδι.