Νίκος Πορτοκάλογλου: Η πρώτη του ανάρτηση μετά το χειρουργείου - «Κλείνω και έρχομαι...»

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου πέρασε τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο, καθώς την Τρίτη (02.09.2025) χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο ίδιος μάλιστα ενημέρωσε τους φίλους και θαυμαστές του μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, αποκαλύπτοντας τι ακριβώς συνέβη.

Όπως εξήγησε, οι γιατροί προχώρησαν σε αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, καθώς οι πόνοι που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα δεν του άφηναν άλλη επιλογή. Παρότι εξακολουθεί να νοσηλεύεται, η μετεγχειρητική του πορεία είναι καλή και, όπως τόνισε, σε περίπου δέκα ημέρες θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στις δραστηριότητές του.

Ο τραγουδοποιός ευχαρίστησε θερμά όσους του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη επέμβαση και ότι η υγεία του δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις επερχόμενες συναυλίες του, τονίζοντας ότι ανυπομονεί να συναντήσει ξανά το κοινό στο Βεάκειο Θέατρο, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, όπου θα εμφανιστεί μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα.