To ΑΙ φέρνει κολοσσιαίες ανατροπές το 2026

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μοιάζει σήμερα για τους περισσότερους ακίνδυνη, υποβοηθητική και αναντικατάστατη. Όμως, όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν δύο όψεις

Μάκης Πολλάτος

Ιδέες, δεδομένα, τάσεις και η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργούν το αποκαλούμενο «buzzy»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται μέρος της καθημερινότητάς μας, καταλαμβάνοντας όλο και περισσότερο χώρο στην ημερήσια ρουτίνα μας, αλλάζοντας συνήθειες και παρέχοντάς μας εργαλεία που διευκολύνουν να διεκπεραιώσουμε αποστολές και εργασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο.

Αυτή είναι η αθώα και πρώτη -προφανής- ανάγνωση των αλλαγών που φέρνει το AI (Artificial Intelligence) που επελαύνει.

Θεωρητικά, με την ολοένα μεγαλύτερη εισαγωγή του AI και των δημοφιλών εφαρμογών που οι περισσότεροι κάτω των 40 ετών χρησιμοποιούν διαρκώς μέσα στην ημέρα τους, η ζωή μας θα έπρεπε να γίνει ευκολότερη.

Κι όμως, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι ο νέος κόσμος της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι ασύγκριτα πιο περίπλοκος. Πρώιμα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι οι προσλήψεις αποφοίτων πανεπιστημίων σε μεγάλες εταιρείες θα είναι σχετικά μικρότερες απ' ότι στο πρόσφατο παρελθόν. Κι αυτό διότι πολλά από τα αντικείμενα που αναλάμβαναν οι λεγόμενοι «junior» πλέον ανατίθενται αποκλειστικά σε εφαρμογές AI. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση των νέων αποφοίτων πανεπιστημίων σε εργασίες που παραδοσιακά αναλάμβαναν για να αποκτήσουν εμπειρία και γνώση του αντικειμένου τους θα είναι όλο και μικρότερη.

Την ίδια στιγμή, είναι όλο και πιο απαραίτητοι οι μηχανικοί επικοινωνιακών συστημάτων και οι προγραμματιστές μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης που την τελευταία χρονική περίοδο είναι εξειδικευμένοι στο να αναπτύσσουν τις εφαρμογές του AI.

Κρίσιμη, μάλλον βαρύνουσα, σημασία σε αυτόν τον τομέα έχει η ποιότητα των πληροφοριών που ενσωματώνονται στα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ίδια η γνώση μας για την ιστορία, για γεγονότα του παρελθόντος, πολέμους, καταστροφές, κρίσεις και την ανθρώπινη ιστορία συνολικά, θα εξαρτάται ευθέως από τα μοντέλα AI. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη σημασία έχει, για γεγονότα αμφιλεγόμενα -πχ η Μικρασιατική Καταστροφή- οι εφαρμογές AI να έχουν συμπεριλάβει την ανάγνωση του εχθρού, παραμερίζοντας αυτό που στη χώρα μας είναι ιστορική αλήθεια και πραγματικότητα.

Σκεφτείτε, κατά τον ίδιο τρόπο, τι θα μπορούσε να συμβεί για σχεδόν τα πάντα αν η ποιότητα των πληροφοριών που υιοθετούνται από το AI δεν είναι επαρκώς επαληθευμένη. Ποιοι θα τεκμηριώνουν τι πραγματικά έχει συμβεί και πόσοι θα μπαίνουν στον πειρασμό να παραχαράσσουν ό,τι στ' αλήθεια και πέραν πάσης αμφιβολίας συνέβη;

Η ποιότητα των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι κατά συνέπεια κεφαλαιώδους σημασίας.

Αντιστοίχως, το δεύτερο πιο σοβαρό project στις χώρες και τις πολυεθνικές που αναπτύσσουν τις εφαρμογές και τα μοντέλα AI είναι η προστασία από πιθανές απόπειρες εισαγωγής ψευδών πληροφοριών. Ερχόμαστε δηλαδή στο μεγάλο κεφάλαιο σχετικά με το χακάρισμα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σκεφθείτε μόνο τι περιπλοκές θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αν το αποκαλούμενο malware παρεισφρήσει σε δημοφιλή μοντέλα AI που χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως από εκατομμύρια ανθρώπους. Χάος!

Σε λίγα χρόνια -για να μην πω ότι αυτό συμβαίνει ήδη και σας τρομάξω- οι παραδοσιακές, επίκτητες, γνώσεις που έχουμε για μια σειρά από καθημερινά απλά, ή πιο σύνθετα, θέματα θα αντικατασταθούν από την ετυμηγορία του AI. Παράδειγμα: Αν η εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης πιστεύει ότι δεν πρέπει να καταναλώνουμε ρόδι -ναι, ρόδι- το οποίο από δεκαετίες γνωρίζουμε ότι αποδεδειγμένα βοηθά να σταματήσουν οι διάρροιες, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα πιούμε χυμό από ρόδι.

Επεκτείνοντας αυτό το απλοϊκό παράδειγμα, αν το AI που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές υπηρεσίες κρίνει ότι με βάση τις αιματολογικές εξετάσεις μας δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούμε σε πιο σύνθετες διαγνωστικές εξετάσεις, τότε οι εργασίες αυτές δεν θα αποζημιώνονται όπως σήμερα. Τι θα συμβαίνει σε περιπτώσεις οριακές για την υγεία μας; Θα αποφασίζουν τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης ή οι γιατροί; Προς το παρόν δεν έχει διασαφηνιστεί και μεταξύ μας, θα είμαι πολύ πιο ήσυχος αν η τελική απόφαση παραμείνει στους ανθρώπους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μοιάζει σήμερα για τους περισσότερους ακίνδυνη, υποβοηθητική και αναντικατάστατη. Όμως, όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν δύο όψεις. Κι επειδή όλο και λιγότερο διαβάζουμε, επειδή προτιμάμε να βλέπουμε short videos, επειδή όλο και λιγότερο σκεφτόμαστε, επειδή απλώς μπορούμε να ρωτήσουμε το AI τι είναι καλύτερο να αποφασίσουμε, τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.

Κι επειδή φτάνει η Πρωτοχρονιά και πρέπει να ετοιμαστεί και το τραπέζι για το ρεβεγιόν, θα πρέπει να σταματήσω κάπου εδώ. Θέλω πρώτα να ρωτήσω το AI πόσα κιλά κρέατος πρέπει να ετοιμαστούν, πόσα λαχανικά και πόσο αλκοόλ χρειάζεται για μια παρέα οκτώ ανθρώπων εκ των οποίων δύο ανήλικοι και δύο vegan. Και κυρίως να μάθω πώς θα υλοποιήσω το όνειρό μου για το 2026 να γίνω... παραγωγός της Hip Hop. Σίγουρα το AI θα ξέρει να με βοηθήσει.

Καλή χρονιά σε όλους!

