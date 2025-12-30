Ρωσία: Σε «ενεργό υπηρεσία» οι πύραυλοι Oreshink στη Λευκορωσία - Βίντεο

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι τα όπλα είναι «αδύνατον να αναχαιτιστούν», επειδή η ταχύτητα των πυραύλων, που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, «υπερβαίνει κατά 10 φορές την ταχύτητα του ήχου».

Ρωσία: Σε «ενεργό υπηρεσία» οι πύραυλοι Oreshink στη Λευκορωσία - Βίντεο

Στιγμιότυπο από το βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στην οποία εμφανίζεται μονάδα του πυραυλικού συστήματος Oreshnik σε εκπαίδευση σε άγνωστη περιοχή της Λευκορωσίας. 

Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας μέσω ΑΡ
Η Ρωσία δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο δηλώνει ότι οι πυραύλοι Oreshnik, που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, έχουν τεθεί σε ενεργό υπηρεσία στη Λευκορωσία, τη γειτονική σύμμαχό της που μοιράζεται επίσης σύνορα με τις χώρες του ΝΑΤΟ Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία, καθώς και την Ουκρανία.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι τα όπλα είναι «αδύνατον να αναχαιτιστούν», επειδή η ταχύτητα των πυραύλων υποτίθεται ότι υπερβαίνει κατά 10 φορές την ταχύτητα του ήχου.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει στους ρωσικούς πυρηνικούς πυραύλους να φτάσουν γρηγορότερα σε ευρωπαϊκούς στόχους, εάν αποθηκευτούν σε μια βάση στη Λευκορωσία. Οι μεσαίου βεληνεκούς πύραυλοι έχουν εμβέλεια περίπου 5.500 χιλιομέτρων, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να χτυπήσουν οπουδήποτε στην Ευρώπη ή στη δυτική ακτή των ΗΠΑ από τη Ρωσία.

Το βίντεο που κυκλοφόρησαν από κοινού η Μόσχα και το Μινσκ την Τρίτη δεν διευκρίνιζε την περιοχή που αναπτύχθηκαν τα πυραυλικά συστήματα στη Λευκορωσία, αλλά έδειχνε ότι μεταφέρονται σε δάση και καμουφλάρονται με δίχτυα.

«Η πυραυλική μεραρχία Oreshnik άρχισε να εκτελεί αποστολές μάχης σε καθορισμένες περιοχές της χώρας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.

Μία περιοχή ανάπτυξης ρωσικών πυραύλων Oreshnik έχει θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε περιοχή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στο Krasnaya Buda, σύμφωνα με αναλυτές.

