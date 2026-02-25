Σε απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό και τουρισμό

Οι εργαζόμενοι που θα απεργήσουν θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί

Σε απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό και τουρισμό
Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, μετά από απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν: «Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον Επισιτισμό και την εστίαση με:

  • Αυξήσεις στους μισθούς.
  • Πενθήμερο, 8ωρο, 40ωρο και σε περίπτωση εργασίας την 6η ημέρα να χορηγείται προσαύξηση όπως σε εργαζόμενους σε όλους τους κλάδου της Ελληνικής Οικονομίας.
  • Επαναφορά της χρονικής ισχύς του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στα προ μνημονίου επίπεδα και σε ποσοστό κάλυψης στο 80% του μισθού όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους ανέργους.
  • Κατάργηση της ψευδούς υποδηλωμένης εργασίας.
  • Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
  • Μέτρα υγείας και ασφάλειας παντού».

