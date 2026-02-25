Κρήτη: Στον ανακριτή οι δύο διακινητές για το πολύνεκρο ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο νεαροί που φέρονται να είναι οι διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα στους Καλούς Λιμένες.

Σύμφων με το patris.gr πρόκειται για έναν 25χρονο από το Νότιο Σουδάν και έναν 19χρονο από το Σουδάν που την Κυριακή το μεσημέρι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα που τους άσκησε διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδος στη χώρα. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για σήμερα Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι, από το ναυάγιο, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είκοσι άτομα διασώθηκαν, ενώ όσο η διάσωση ήταν σε εξέλιξη τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και τέταρτη σορός, μίας 28χρονης γυναίκας από το Σουδάν.

Διαβάστε επίσης