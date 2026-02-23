Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στους Καλούς Λιμένες - Φόβοι ότι οι νεκροί θα αυξηθούν

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη, όπου στις 21 Φεβρουαρίου ναυάγησε λέμβος στην οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες.

Σύμφωνα με το patris.gr, το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από σκάφος που κινούνταν στην περιοχή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές που περισυνέλλεξαν τη σορό της γυναίκας η οποία θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πιθανότατα η σορός της γυναίκας να ανήκει στους δεκάδες αγνοούμενους μετανάστες από το πολύνεκρο ναυάγιο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι οι νεκροί θα αυξηθούν.

Το χρονικό του ναυαγίου

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ του Σαββάτου, η λέμβος στην οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες εξέπεμψε SOS στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία και ένα σκάφος της Δύναμης Frontex.

Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των ατόμων στο φορτηγό πλοίο, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα.

Είκοσι άτομα (16 άνδρες και 4 ανήλικοι, 11 Αιγύπτιους και 9 υπήκοοι Σουδάν) διασώθηκαν από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στου Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι τρεις σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

