Κρήτη: Σε 28χρονη από το Σουδάν ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες

Η γυναίκα ήταν ανάμεσα στους αγνοούμενους μετανάστες από το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε στο Σάββατο στους Καλούς Λιμένες

Κρήτη: Σε 28χρονη από το Σουδάν ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες
Σε μία νεαρή γυναίκα ανήκει, τελικά, το πτώμα που εντοπίστηκε να επιπλέει σήμερα ανοιχτά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το patris.gr, η σορός ταυτοποιήθηκε από τις λιμενικές αρχές και πρόκειται για μία 28χρονη με καταγωγή από το Σουδάν, η οποία ανήκει στους δεκάδες αγνοούμενους μετανάστες από το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε πριν λίγες ώρες στους Καλούς Λιμένες.

Το άψυχο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από σκάφος που κινούνταν στην περιοχή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές που περισυνέλλεξαν τη σορό της γυναίκας η οποία μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Το χρονικό του ναυαγίου

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ του Σαββάτου, η λέμβος στην οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες εξέπεμψε SOS στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία και ένα σκάφος της Δύναμης Frontex.

Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των ατόμων στο φορτηγό πλοίο, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα.

Είκοσι άτομα (16 άνδρες και 4 ανήλικοι, 11 Αιγύπτιους και 9 υπήκοοι Σουδάν) διασώθηκαν από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στου Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι τρεις σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

