Red Bull: Προσγείωση αεροπλάνου σε κινούμενο τρένο με τη βοήθεια ενός Rimac Nevera R

Του Γιάννη Σκουφή

Η Red Bull οργάνωσε ακόμη ένα εντυπωσιακό εγχείρημα, με τον πιλότο Dario Costa να γίνεται ο πρώτος που προσγειώνει αεροσκάφος σε κινούμενο τρένο και στη συνέχεια να απογειώνεται ξανά. Το παράδοξο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι για την προετοιμασία του χρησιμοποιήθηκε ένα Rimac Nevera R.

Σύμφωνα με τη Rimac, το ηλεκτρικό hypercar των 2.107 ίππων λειτούργησε ως «κινούμενη πλατφόρμα υψηλής ακρίβειας», επιτρέποντας στον Costa να εξασκηθεί στον συγχρονισμό ταχύτητας, στην εκτίμηση ευθυγράμμισης και στο χρόνο αντίδρασης.

Η τελική προσέγγιση στο τρένο πραγματοποιήθηκε με περίπου 90 χλμ./ώρα, ταχύτητα πολύ κοντά στο όριο απώλειας στήριξης για το Zivko Edge 540, το οποίο συνήθως προσγειώνεται με περίπου 150 χλμ./ώρα.

Για την προσομοίωση των αναταράξεων που δημιουργεί ένας κινούμενος συρμός, το Nevera R εκτελούσε δοκιμαστικά περάσματα ακόμη και με όπισθεν, ώστε να δημιουργείται διαφορετική ροή αέρα. Το ζητούμενο δεν ήταν η τελική ταχύτητα, αλλά η σταθερότητα και η ακρίβεια στην κίνηση ενός γρήγορου, απόλυτα ελεγχόμενου «στόχου».

Το αποτέλεσμα ήταν μια επιτυχημένη προσγείωση και απογείωση διάρκειας μόλις 47 δευτερολέπτων, που ανέδειξε περισσότερο την ικανότητα του πιλότου παρά την ισχύ του hypercar. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ακόμη ένα εντυπωσιακό show, όπου η αυτοκίνηση και η αεροπορία συναντήθηκαν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό.