Πώς να φτιάξεις μουσική με το Gemini της Google
Γίνεται να φτιάξεις μουσική με το Gemini της Google;
Γίνεται να φτιάξεις μουσική με το Gemini της Google; Γίνεται με τη νέα λειτουργία «Δημιουργίας Μουσικής» που έγινε διαθέσιμη από την προηγούμενη εβδομάδα σε δοκιμαστική beta φάση.
H λειτουργία αφορά και τους δωρεάν χρήστες, με τους συνδρομητές να έχουν περισσότερες διαθέσιμες δοκιμές, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είσαι 18 ετών και άνω.
Δείτε περισσότερα στο παρακάτω βίντεο:
