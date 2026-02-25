Πώς να φτιάξεις μουσική με το Gemini της Google

Γίνεται να φτιάξεις μουσική με το Gemini της Google; Γίνεται με τη νέα λειτουργία «Δημιουργίας Μουσικής» που έγινε διαθέσιμη από την προηγούμενη εβδομάδα σε δοκιμαστική beta φάση.

H λειτουργία αφορά και τους δωρεάν χρήστες, με τους συνδρομητές να έχουν περισσότερες διαθέσιμες δοκιμές, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είσαι 18 ετών και άνω.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω βίντεο: