Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
Το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ
Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης (25/6) στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.
Ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης στις 00:50 μετά τα μεσάνυχτα.
Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο χειριστής του μαχητικού αεροσκάφους.
Τα αίτια που προκάλεσαν τη συντριβή ερευνώνται από τις τουρκικές αρχές.
