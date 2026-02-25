Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης (25/6) στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης στις 00:50 μετά τα μεσάνυχτα.

Accidente de un F-16 en la autopista de Balıkesir en Turquía, que resultó en la muerte del piloto. pic.twitter.com/HrSlQOq7l2

Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο χειριστής του μαχητικού αεροσκάφους.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη συντριβή ερευνώνται από τις τουρκικές αρχές.