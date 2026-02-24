Ιράν: Τέσσερις νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου - Έπεσε σε αγορά

Το σημείο της συντριβής του στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή ελικοπτέρου του ιρανικού στρατού σε αγορά οπωροκηπευτικών στο Ισφαχάν του Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, όπως και δύο έμποροι στην αγορά οπωροκηπευτικών της Χομεϊνισάχρ στο κεντρικό Ιράν, διευκρίνισε το Irna.

«Δυστυχώς, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης σκοτώθηκαν στο ατύχημα», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Το Irna ανέφερε ότι το δυστύχημα οφείλεται σε «τεχνική βλάβη».

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά.

Οι αρχές επισημαίνουν τακτικά τις δυσκολίες εφοδιασμού με τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των απαρχαιωμένων αεροσκαφών σε κατάσταση πτήσης.

Την περασμένη εβδομάδα ένα αμερικανικής κατασκευής F-4 μαχητικό αεροσκάφος που ανήκει στην αεροπορική δύναμη του Ιράν συνετρίβη στη δυτική επαρχία Χαμαντάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν κυβερνήτη στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

