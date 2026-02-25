Καλλιθέα: 45χρονη κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της στη μέση του δρόμου

Νυχτερινή έξοδος μετατράπηκε σε εφιάλτη για μία 45χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού καταμεσής του δρόμου στην Καλλιθέα. Μέρος του συμβάντος έχει καταγραφεί και σε βίντεο ενώ όσα κατέθεσε η γυναίκα είναι σοκαριστικά.

Προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός που ξεκίνησε μέσα σε γνωστό μαγαζί της περιοχής. Στο βίντεο που δημοσίευσε το Mega, η γυναίκα φαίνεται να τρέχει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, κρατώντας το κεφάλι της, ενώ σε μικρή απόσταση ακολουθεί ο 49χρονος σύντροφός της.

Η καταγγελία αναφέρει πως ο άνδρας, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, άρχισε να τη γρονθοκοπεί και να την κλωτσά με μανία αμέσως μόλις βγήκαν από το κέντρο διασκέδασης.

Πώς περιέγραψε το συμβάν η παθούσα

«Ήμασταν μαζί στο νυχτερινό κέντρο επί της Χαροκόπου. Περίπου τέσσερις και μισή τα ξημερώματα φύγαμε. Ο σύντροφός μου με χτύπησε με χέρια και πόδια σε όλο το κορμί. Στη συνέχεια με έσερνε στο δρόμο, προκαλώντας μου γρατζουνιές», ανέφερε χαρακτηριστικά η παθούσα.

Περαστικοί που είδαν τι συνέβαινε κάλεσαν την Αστυνομία, με το ζευγάρι να εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Θησέως και Δαβάκη, περίπου 700 μέτρα μακριά από το σημείο όπου ξεκίνησε το επεισόδιο.

«Την τραβούσε ενώ ήταν στο οδόστρωμα»

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο συμβάν ανέφεραν στην κατάθεσή του ότι «ο 49χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, συνέχιζε να τραβά τη γυναίκα από τα χέρια, ενώ εκείνη βρισκόταν στο οδόστρωμα και φώναζε βοήθεια».

Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας, κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του και να ζητήσει προστασία. Ο 49χρονος συνελήφθη αμέσως με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Παρά τις μαρτυρίες και τα τραύματα της 45χρονης, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στον ξυλοδαρμό λέγοντας ότι η γυναίκα ήταν μεθυσμένη κι αυτοτραυματίστηκε. «Η σύντροφός μου ήταν μεθυσμένη και χτυπούσε τον εαυτό της. Δεν την πείραξα».