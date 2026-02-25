Σικάγο: Άγνωστοι έσωσαν βρέφος που έπεσε στα παγωμένα νερά της λίμνης Μίσιγκαν

Δύο άγνωστοι άντρες διέσωσαν ένα βρέφος που έπεσε μέσα στα παγωμένα νερά της λίμνης Μίσιγκαν στο Σικάγο, με τους ντόπιους να τους έχουν χαρακτηρίσει ήρωες.

Όλα εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, όταν ο 30χρονος Λίο Κάντιφ έκανε βόλτα στο λιμάνι Μπέλμοντ και μιλούσε στο τηλέφωνο με την θεία του. Ξαφνικά άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει και αμέσως κατάλαβε ότι είχε συμβεί κάτι κακό.

«Συνειδητοποίησα ότι ένα βρέφος είχε πέσει στην λίμνη μαζί με το καρότσι του, αφού παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο. Η γυναίκα ήταν σε κατάσταση σοκ και δεν ήξερε τι να κάνει, κάτι που είναι κατανοητό. Έτσι, σκέφτηκα ότι πρέπει να βοηθήσω και απλά πήδηξα μέσα στο νερό», θυμήθηκε ο Κάντιφ μιλώντας στην τοπική εφημερίδα Chicago Tribune.

Ο 30χρονος Λίο Κάντιφ Λίο Κάντιφ μέσω Chicago Tribune

Φτάνοντας στο καροτσάκι, ο Κάντιφ δεν μπορούσε να βγάλει το βρέφος από μέσα και έτσι άρχισε να το τραβάει ενώ κρατούσε το μπροστινό μέρος για να μην βυθιστεί.

Τότε εμφανίστηκε ο Λούις Καπόστ, πιλότος της American Airlines, και βοήθησε τον Κάντιφ που δυσκολευόταν από το βάρος του καροτσιού, πετώντας του το ένα μανίκι της ζακέτας που φορούσε για να τον τραβήξει στην όχθη της λίμνης.

«Η πράξη του (σ.σ. Καπόστ) έκανε όλη τη διαφορά», δήλωσε ο 30χρονος.

Έτσι, μαζί με την γυναίκα που πρόσεχε το παιδί, κατάφεραν να βγάλουν το βρέφος από τα παγωμένα νερά και κάλεσαν ασθενοφόρο. Αμέσως στο σημείο έφτασαν διασώστες και μετέφεραν τον Κάντιφ και το βρέφος στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι και οι δύο ήταν καλά στην υγεία τους.

«Η θεία μου ήταν στο τηλέφωνο. Άκουσε όλη την ιστορία. Απλά προσπαθούσα να βεβαιωθώ ότι το μωρό ήταν καλά και ότι ήμουν και εγώ», εξήγησε ο Κάντιφ στις τοπικές ειδήσεις.

Από την πλευρά του, ο Καπόστ επαίνεσε την γενναιότητα του Κάντιφ.

«Αυτός είναι ο ορισμός του ήρωα, κάποιος που θα δράσει για να βοηθήσει κάποιον άλλο που δεν γνωρίζει, ακόμα κι αν θέτει σε κίνδυνο τη δική του ζωή», δήλωσε ο Καπόστ στην Chicago Tribune.