ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ: Νέο βήμα προς τη συμπόρευση των δύο ΚΟ της Αριστεράς

Όσο τα χρονικά περιθώρια που θέτουν οι εκλογές στενεύουν, τόσο φαίνεται να πιέζονται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση κοινοβουλευτικής συμπόρευσης ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ.



Μετά την κοινή πρόταση νόμου που κατέθεσαν μαζί με το ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, και τα αιτήματα για τη σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ προχώρησαν χθες σε μια κίνηση με ιδιαίτερα μεγαλύτερο συμβολισμό.



Συγκεκριμένα, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ κατέθεσαν κοινό πόρισμα στην εξεταστική της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δύο ΚΟ εκφράζουν την απόλυτη ταύτιση των θέσεών τους, όχι σε ένα επιμέρους ζήτημα, αλλά σε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως είναι η Εξεταστική επιτροπή.



Η ταύτιση των απόψεων των δύο κομμάτων θα γίνει ακόμη πιο εμφανής την ερχόμενη Πέμπτη, όταν τα πορίσματα των κομμάτων θα συζητηθούν και θα τεθούν σε ψηφοφορία.



Η κοινή στάση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ έρχεται σε μια πολιτικά κρίσιμη στιγμή για τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, τόσο επειδή βρισκόμαστε περίπου έναν χρόνο πριν τις εκλογές, αλλά και επειδή είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης της ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θεωρείται δεδομένο ότι θα αλλάξει ραγδαία τη δημοσκοπική εικόνα αυτής της στιγμής.



Καθώς λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι κινείται παράλληλα με τον Αλέξη Τσίπρα και έχουν τον ίδιο στόχο, και παρά το γεγονός ότι στο πρόσφατο Συνέδριο της ΝΕΑΡ κατέληξαν σε μια απόφαση που την απομακρύνει από το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό, φαίνεται ότι σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, οι πολιτικές αποστάσεις μεταξύ των δύο κομμάτων μειώνονται.



Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η σύγκλιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνένωση των δύο Κοινοβουλευτικών Ομάδων πριν τις εκλογές, ώστε να πάνε σε αυτές επανακτώντας την ιδιότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το αν η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για κοινό εκλογικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να λειτουργήσει συγκολλητικά για τις πολιτικές δυνάμεις του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς.

ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ ζητούν προανακριτική

Σε ό,τι αφορά πάντως την ίδια την πρωτοβουλία κατάθεσης κοινού πορίσματος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο κόμματα ζητούν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και επιρρίπτουν πολιτικές, αλλά και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εμπλεκόμενων υπουργών Βορίδη και Αυγενάκη.



αλλά για πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των ενδείξεων» τονίζουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ. «Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η Νέα Αριστερά εμμένουν στην άποψή τους για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των:



i) Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από 09/07/2019 έως 05/01/2021 και



ii) Αυγενάκη Ελευθέριου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από 27/06/2023 έως 14/06/2024



για τα αδικήματα της:



(i) συνέργειας σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και



(ii) ηθικής αυτουργίας στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία υπάγονται στο εθνικό δίκαιο τυποποιούνται και τιμωρούνται ως:



(α) Συνέργεια σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεσθείσα από κοινού και κατ' επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ (άρθρο. 390 παρ.1 και 2 σε συνδ. με άρθρο. 47 ΠΚ).



(β) Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσα από κοινού και κατ' επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. (άρθρο. 390 παρ.1 και 2 σε συνδ. με άρθρο. 46 παρ. 1 ΠΚ), καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει, κατά την διενεργηθησόμενη Προκαταρκτική Εξέταση».



Στο πόρισμα προστίθεται επίσης ότι Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Νέα Αριστερά στάθηκαν με συνέπεια και τεκμηρίωση σε όλη τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής. Ανέδειξαν τα στοιχεία της δικογραφίας, επέμειναν στις συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες και κατέδειξαν ότι το ζήτημα δεν είναι μια «τεχνική δυσλειτουργία», αλλά ένα γαλάζιο σκάνδαλο με θεσμικό βάρος.



«Και αυτή η στάση δεν ολοκληρώνεται με ένα πόρισμα. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλες του τις διαστάσεις -- πολιτικές, θεσμικές και ενδεχόμενα ποινικές.



Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην προστασία του δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πραγματικών αγροτών και την αξιοπιστία της χώρας.



Γιατί η Δημοκρατία δεν συμβιβάζεται με σκιές.



Και η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις -- όχι σιωπή» καταλήγουν στο κοινό πόρισμά τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που συμμετείχαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.





Διαβάστε επίσης