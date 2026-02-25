Στα ύψη η ένταση Κίνας-Ιαπωνίας: Το Τόκυο θα αναπτύξει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν έως το 2031

Η Ιαπωνία σχεδιάζει να αναπτύξει πυραύλους εδάφους-αέρος στο απομακρυσμένο δυτικό νησί της κοντά στην Ταϊβάν έως τον Μάρτιο του 2031, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, καθώς οι περιφερειακές εντάσεις αυξάνονται. Η Κίνα ισχυρίζεται ότι η αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν είναι δική της και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την «επανένωσή» της με αυτήν. Το Γιοναγκούνι είναι ορατό από τις ακτές της Ταϊβάν σε μια καθαρή μέρα, καθώς βρίσκεται μόλις 110 χιλιόμετρα μακριά.

Οι εντάσεις μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου έχουν αυξηθεί από τον Νοέμβριο, όταν η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα της θα ενεργοποιήσει τις δυνάμεις αυτοάμυνας σε περίπτωση επίθεσης στην Ταϊβάν. Η ανησυχία εδώ και καιρό είναι ότι οποιαδήποτε επίθεση στην Ταϊβάν, η οποία θεωρεί τις ΗΠΑ σύμμαχο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, η οποία στη συνέχεια θα διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως η Ιαπωνία.

Οι δηλώσεις της Τακαΐτσι στο κοινοβούλιο έριξαν τις σχέσεις με την Κίνα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και το Πεκίνο ασκεί έκτοτε πίεση με διάφορους τρόπους, στέλνοντας πολεμικά πλοία, περιορίζοντας τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, μπλοκάρονταε τον κινεζικό τουρισμό, ακυρώνοντας συναυλίες, ακόμη και ανακτώντας τα πάντα του.

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για τους πυραύλους την Τρίτη, μία ημέρα αφότου η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές σε 20 ιαπωνικές εταιρείες και οντότητες, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Ο Κοϊζούμι δήλωσε ότι η μονάδα Γιοναγκούνι θα είναι εξοπλισμένη με πυραύλους εδάφους-αέρος μεσαίου βεληνεκούς ικανούς να αναχαιτίζουν εισερχόμενα αεροσκάφη και πυραύλους.

Με βεληνεκές περίπου 50 χιλιομέτρων και δυνατότητα βολής 360 μοιρών, το ιαπωνικής κατασκευής πυραυλικό σύστημα μπορεί να παρακολουθεί έως και 100 στόχους ταυτόχρονα και να εμπλέκεται σε έως και 12 ταυτόχρονα. Η Κίνα δεν έχει ακόμη αντιδράσει στην ανακοίνωση του Κοϊζούμι. Όταν όμως ο Κοϊζούμι επισκέφθηκε το Γιοναγκούνι τον Νοέμβριο, το Πεκίνο δήλωσε ότι η Ιαπωνία κινείται για να «δημιουργήσει περιφερειακή ένταση και να προκαλέσει στρατιωτική αντιπαράθεση».

Μέσα σε λίγες μέρες, η Κίνα πέταξε drones κοντά στο νησί για να εκφράσει την οργή της, ωθώντας την Ιαπωνία να απογειώσει αεροσκάφη σε απάντηση. Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται μετά την σαρωτική νίκη της Τακαΐτσι στις βουλευτικές εκλογές νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Αυτή η νίκη έδωσε στον Τακαΐτσι πολιτικό χώρο να εντείνει τις προσπάθειές του για ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ιαπωνίας.

Αυτό καθιστά την ανακοίνωση για το νησί Γιοναγκούνι κάτι περισσότερο από μια απλή στρατιωτική προσαρμογή - μοιάζει με το πρώτο κεφάλαιο για ένα πιο δυναμικό Τόκιο. Και καθώς η Τακαΐτσι ενισχύει τον στρατιωτικό και αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας, μια τέτοια δυναμική φαίνεται απίθανο να σταματήσει εδώ.

Η ανακοίνωση δείχνει επίσης πού βλέπει η Ιαπωνία την πρώτη γραμμή της - και πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει για να την υπερασπιστεί. Την τελευταία δεκαετία, η Ιαπωνία έχει μετατρέψει το ήρεμο Γιοναγκούνι σε στρατιωτικό φυλάκιο, το οποίο επί του παρόντος χειρίζεται την παράκτια επιτήρηση και στελεχώνεται από περίπου 160 μέλη των ιαπωνικών δυνάμεων αυτοάμυνας.

Μια μονάδα ηλεκτρονικού πολέμου ικανή να διαταράξει τις εχθρικές επικοινωνίες και τα ραντάρ θα συσταθεί εκεί κατά το οικονομικό έτος 2026, το οποίο διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη της πυραυλικής μονάδας «μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την πρόοδο των μελλοντικών βελτιώσεων στις εγκαταστάσεις, αλλά το τρέχον σχέδιο είναι για το οικονομικό έτος 2030», δήλωσε ο Κοϊζούμι.

Διαβάστε επίσης