Στα ύψη η ένταση Κίνας-Ιαπωνίας: Το Τόκυο θα αναπτύξει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν έως το 2031

Είναι η πρώτη φορά που η Ιαπωνία καθόρισε χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη πυραύλων στο νησί Γιοναγκούνι από τότε που το ανακοίνωσε το 2022

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Στα ύψη η ένταση Κίνας-Ιαπωνίας: Το Τόκυο θα αναπτύξει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν έως το 2031

To νησί Γιοναγκούνι της Ιαπωνίας «θωρακίζεται»

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ιαπωνία σχεδιάζει να αναπτύξει πυραύλους εδάφους-αέρος στο απομακρυσμένο δυτικό νησί της κοντά στην Ταϊβάν έως τον Μάρτιο του 2031, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, καθώς οι περιφερειακές εντάσεις αυξάνονται. Η Κίνα ισχυρίζεται ότι η αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν είναι δική της και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την «επανένωσή» της με αυτήν. Το Γιοναγκούνι είναι ορατό από τις ακτές της Ταϊβάν σε μια καθαρή μέρα, καθώς βρίσκεται μόλις 110 χιλιόμετρα μακριά.

Οι εντάσεις μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου έχουν αυξηθεί από τον Νοέμβριο, όταν η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα της θα ενεργοποιήσει τις δυνάμεις αυτοάμυνας σε περίπτωση επίθεσης στην Ταϊβάν. Η ανησυχία εδώ και καιρό είναι ότι οποιαδήποτε επίθεση στην Ταϊβάν, η οποία θεωρεί τις ΗΠΑ σύμμαχο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, η οποία στη συνέχεια θα διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως η Ιαπωνία.

Οι δηλώσεις της Τακαΐτσι στο κοινοβούλιο έριξαν τις σχέσεις με την Κίνα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και το Πεκίνο ασκεί έκτοτε πίεση με διάφορους τρόπους, στέλνοντας πολεμικά πλοία, περιορίζοντας τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, μπλοκάρονταε τον κινεζικό τουρισμό, ακυρώνοντας συναυλίες, ακόμη και ανακτώντας τα πάντα του.

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για τους πυραύλους την Τρίτη, μία ημέρα αφότου η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές σε 20 ιαπωνικές εταιρείες και οντότητες, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Ο Κοϊζούμι δήλωσε ότι η μονάδα Γιοναγκούνι θα είναι εξοπλισμένη με πυραύλους εδάφους-αέρος μεσαίου βεληνεκούς ικανούς να αναχαιτίζουν εισερχόμενα αεροσκάφη και πυραύλους.

Με βεληνεκές περίπου 50 χιλιομέτρων και δυνατότητα βολής 360 μοιρών, το ιαπωνικής κατασκευής πυραυλικό σύστημα μπορεί να παρακολουθεί έως και 100 στόχους ταυτόχρονα και να εμπλέκεται σε έως και 12 ταυτόχρονα. Η Κίνα δεν έχει ακόμη αντιδράσει στην ανακοίνωση του Κοϊζούμι. Όταν όμως ο Κοϊζούμι επισκέφθηκε το Γιοναγκούνι τον Νοέμβριο, το Πεκίνο δήλωσε ότι η Ιαπωνία κινείται για να «δημιουργήσει περιφερειακή ένταση και να προκαλέσει στρατιωτική αντιπαράθεση».

Μέσα σε λίγες μέρες, η Κίνα πέταξε drones κοντά στο νησί για να εκφράσει την οργή της, ωθώντας την Ιαπωνία να απογειώσει αεροσκάφη σε απάντηση. Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται μετά την σαρωτική νίκη της Τακαΐτσι στις βουλευτικές εκλογές νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Αυτή η νίκη έδωσε στον Τακαΐτσι πολιτικό χώρο να εντείνει τις προσπάθειές του για ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ιαπωνίας.

Αυτό καθιστά την ανακοίνωση για το νησί Γιοναγκούνι κάτι περισσότερο από μια απλή στρατιωτική προσαρμογή - μοιάζει με το πρώτο κεφάλαιο για ένα πιο δυναμικό Τόκιο. Και καθώς η Τακαΐτσι ενισχύει τον στρατιωτικό και αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας, μια τέτοια δυναμική φαίνεται απίθανο να σταματήσει εδώ.

Η ανακοίνωση δείχνει επίσης πού βλέπει η Ιαπωνία την πρώτη γραμμή της - και πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει για να την υπερασπιστεί. Την τελευταία δεκαετία, η Ιαπωνία έχει μετατρέψει το ήρεμο Γιοναγκούνι σε στρατιωτικό φυλάκιο, το οποίο επί του παρόντος χειρίζεται την παράκτια επιτήρηση και στελεχώνεται από περίπου 160 μέλη των ιαπωνικών δυνάμεων αυτοάμυνας.

Μια μονάδα ηλεκτρονικού πολέμου ικανή να διαταράξει τις εχθρικές επικοινωνίες και τα ραντάρ θα συσταθεί εκεί κατά το οικονομικό έτος 2026, το οποίο διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη της πυραυλικής μονάδας «μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την πρόοδο των μελλοντικών βελτιώσεων στις εγκαταστάσεις, αλλά το τρέχον σχέδιο είναι για το οικονομικό έτος 2030», δήλωσε ο Κοϊζούμι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μηχανικός απέκτησε κατά λάθος τον έλεγχο σε 7.000 ηλεκτρικές σκούπες - Το κενό στις «έξυπνες» συσκευές που τρομάζει

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Σορτ: Νέα στοιχεία για τη ζωή της - «Έδινε μάχη, αλλά δεν το καταλάβαινες»

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων - Αποκλείστηκε ο χώρος

10:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Τα χρήματα που κέρδισε από την παρουσία του στο Champions League

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: «Η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη» - Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στο Newsbomb, με αφορμή τον ξυλοδαρμό ιδιοκτήτη περιπτέρου

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πορεία διαμαρτυρίας για την αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford στη Σούδα, ανάμεσα σε Αμερικανούς πεζοναύτες - Δείτε φωτογραφίες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μεσαία SUV αλλάζουν τον χάρτη πωλήσεων στην Ευρώπη

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Εισέβαλαν με κλεμμένο ΙΧ σε σούπερ μάρκετ, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου για Βιολάντα: «Σοκαρίστηκα με την "ευθεία βολή"»

09:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Έβρο για ασφάλεια στα σύνορα, κόστος ζωής στην περιφέρεια και καιρικά φαινόμενα

09:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: «Κλείδωσε» στα 950 ευρώ - Πότε θα δουν οι εργαζόμενοι την αύξηση

09:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός, Πανιώνιος-Παναθηναϊκός και Champions League

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Οι ηθοποιοί συμμετέχουν στην απεργία για τα Τέμπη - Δεν θα γίνουν παραστάσεις στις 28 Φλεβάρη

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

08:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Άγνωστοι έσωσαν βρέφος που έπεσε στα παγωμένα νερά της λίμνης Μίσιγκαν

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω στο Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά» - Οι νέες απειλές στην Τεχεράνη και η «αρμάδα» στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

15:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 64χρονος Αλβανός

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Mεξικό: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του διαβόητου καρτέλ Xαλίσκο - O 41χρονος «Ελ Πελόν» και η σχέση του με τον δολοφονημένο «Ελ Μέντσο»

09:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: «Κλείδωσε» στα 950 ευρώ - Πότε θα δουν οι εργαζόμενοι την αύξηση

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου για Βιολάντα: «Σοκαρίστηκα με την "ευθεία βολή"»

07:30LIFESTYLE

Eurovision: Η Δανία εκτοξεύεται, η Κύπρος ανεβαίνει και ο Akylas… σταθερά σαρώνει

08:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή λίγη ώρα αργότερα - «Του έδωσαν αντιισταμινικά και τον έδιωξαν»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Κινδύνευσε ο οικισμός, καταστράφηκαν οι καλλιέργειες, το νερό έχει ξεπεράσει τα 7 μέτρα», λέει ο δήμαρχος Σουφλίου στο Newsbomb

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο ράντσο όπου κρυβόταν ο El Mencho: Ο βωμός, ίχνη νεφρικής ανεπάρκειας και το γράμμα στον Θεό

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ποιοι είναι οι ιρανικοί πύραυλοι που απειλούν την Ευρώπη και σύντομα θα φτάσουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Εισέβαλαν με κλεμμένο ΙΧ σε σούπερ μάρκετ, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ