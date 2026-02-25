Μητσοτάκης στον Έβρο για ασφάλεια στα σύνορα, κόστος ζωής στην περιφέρεια και καιρικά φαινόμενα

Με πολίτες θα συνομιλήσει ο πρωθυπουργός - Χρυσοχοΐδης, Πλεύρης, Κεφαλογιάννης συζητούν για την ασφάλεια στο προσυνέδριο της ΝΔ

Δημήτρης Κοτταρίδης

Στιγμιότυπο από παλαιότερη επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Έβρο

Dimitris Papamitsos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
Τις πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες στον Έβρο θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος θα συμμετάσχει σε συζήτηση με πολίτες στο πλαίσιο του 2ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη.

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων και θα ενημερωθεί για τις εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, θα ξεναγηθεί σε εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας αλλά και στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει και πάλι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση των εισοδημάτων ενώ θα σταθεί ιδιαίτερα και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφέρειας και ιδιαίτερα του Έβρου όπως είναι το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ, η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα στη διετία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες, το πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές και το πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα αναμένεται να αναφερθεί και στα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα και κυρίως στην περιοχή όπως είναι η εκκίνηση της διαδικασίας για την αξιοποίηση του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

Το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα ξεκινήσει το απόγευμα έχει βασικό θέμα την «Ασφαλή Ελλάδα» και θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα υπάρξει συζήτηση με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη ενώ στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έναν απόστρατο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μια ψυχολόγο του τοπικού Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας και έναν εθελοντή πυροσβέστη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα τις περιοδείες του και τις επισκέψεις του σε όλη τη χώρα με στόχο την ανάδειξη και των εκλογικών διλλημάτων προτάσσοντας την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα.

