Ελευσίνα: Εισέβαλαν με κλεμμένο ΙΧ σε σούπερ μάρκετ, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/2) για μία απόπειρα ληστείας σε σούπερ μάρκετ σε κεντρικό δρόμο στην Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, ένα κλεμμένο ΙΧ μάρκας Hyundai και χρώματος πράσινου, στο οποίο επέβαινε μια ομάδα ρομά, προσπάθησε να ρίξει την τζαμαρία του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται επί των οδών Επισμηναγού Νέζη και Σπετσών.

Αφού έσπασαν την τζαμαρία, εισήλθαν στο κτήριο κι επιχείρησαν να φτάσουν στο χρηματοκιβώτιο. Ωστόσο, για άγνωστους λόγους, εγκατέλειψαν άμεσα την προσπάθειά τους και τράπηκαν σε φυγή με τις Αρχές να εξετάζουν τα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης της επιχείρησης, αλλά και από παρακείμενες κάμερες για να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιό τους έτσι ώστε να τους εντοπίσουν και να τους φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης.