Σκύρος: Όλα έγιναν βάση πρωτοκόλλου - Ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για τον θάνατο του ναυτικού

Snapshot Ο 46χρονος ναυτικός ένιωσε αδιαθεσία στη Σκύρο, διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και κατέληξε από ανακοπή.

Η 5η ΥΠΕ διαβεβαίωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο κατά τη διαχείριση του περιστατικού στο Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου.

Οι συγγενείς κατήγγειλαν ότι η γιατρός στο ιατρείο δεν ασχολήθηκε επαρκώς με τον ασθενή και τον απέπεμψε με διάγνωση πνευμονίας.

Τη Δευτέρα, ο ασθενής εξετάστηκε από παθολόγο και καρδιολόγο, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή και διακομίσθηκε στην Κύμη υπό παρακολούθηση.

Στην Κύμη υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις πριν τη διακομιδή στον «Ευαγγελισμό», όπου και κατέληξε.

Την τήρηση του πρωτοκόλλου, διαβεβαίωσε η 5η Υγειονομική Περιφέρεια με ανακοίνωσή της, για την περίπτωση του 46χρονου ναυτικού που ενώ βρισκόταν στο λιμάνι της Σκύρου ένιωσε έντονη αδιαθεσία, διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» στην Αθήνα και λίγο αργότερα εξέπνευσε.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι συγγενείς του 46χρονου, η γιατρός στο Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου όπου μετέβη αρχικά ο άνδρας, φέρεται να μην ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον ασθενή, διέγνωσε πνευμονία και του έδωσε φάρμακα, προτρέποντάς τον να πάει στην Κύμη για περαιτέρω εξετάσεις.

«Πήγε με πόνο στο στήθος. Η γιατρός μόλις τον είδε του είπε "τέτοια ώρα ήρθες;" και δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει πει αυτό η γιατρός σε ασθενή. Του έδωσε Xozal και τον έδιωξε», είπε η θεία του 46χρονου και συνέχισε: «Το Σαββατοκύριακο το παιδί υπέφερε με πόνο στο στήθος. Τη Δευτέρα είχε πόνους. Πήγε στο καράβι, ο υποπλοίαρχος του καραβιού τον είδε ότι ήτανε σε άθλια κατάσταση. Τον έδιωξε πίσω να πάει στο ιατρικό κέντρο με έναν ναύτη να τον συνοδεύει, καθυστέρησε το πλοίο για να τον πάρει πίσω, εάν είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί τον είδανε ότι ήτανε πολύ σοβαρά».

Τη Δευτέρα, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με έντονη δύσπνοια, και τελικά επιβιβάστηκε στο πλοίο για Κύμη. Έπειτα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Οι γιατροί διαπίστωσαν πως επρόκειτο για έμφραγμα, με τον 46χρονο δυστυχώς να χάνει τη ζωή του από ανακοπή και τους οικείους του να κατηγορούν τη γιατρό της Σκύρου για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων της.

Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ

«Θέμα: Διαχείριση περιστατικού το οποίο έλαβε χώρα στο ΠΠΙ Σκύρου Λάρισα, 25 Φεβρουαρίου 2026

Στις 20/02/2026, ημέρα Παρασκευή και περί ώρα 15:00 προσήλθαν στο ΠΠΙ Σκύρου 46χρονος περιπατητικός ασθενής, (εργαζόμενος στο πλοίο της γραμμής) με τη σύζυγό του, ο οποίος παρουσίαζε έντονο ξηρό βήχα και ήταν απύρετος. Εξετάστηκε από ειδικό Παθολόγο, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, πήρε οδηγίες και χωρίς να έχει κανένα καρδιολογικό σύμπτωμα, αποχώρησε.

Την Καθαρά Δευτέρα το πρωί περί ώρα 8:30 προσήλθε και πάλι, με συνοδεία συναδέλφου του, με πόνο στο στήθος. Έγινε καρδιογράφημα από Ιατρό Υπηρεσίας Υπαίθρου, εξετάστηκε και πάλι από παθολόγο που εφημέρευε καθώς και από καρδιολόγο ιδιώτη, ο οποίος εκλήθη στο ΠΠΙ Σκύρου.

Με υποψία εμφράγματος έγιναν 4 καρδιογραφήματα του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή plavix, έγινε υποδόρια ένεση ηπαρίνης στην κοιλιακή χώρα και ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο. Στις 9:40 με ασθενοφόρο του ΠΠΙ Σκύρου, (δεν ζητήθηκε αεροδιακομιδή) και συνοδεία γιατρού, επιβιβάστηκε στο καράβι υπό συνεχή παρακολούθηση και έφθασε στην Κύμη, όπου παρεδόθη στα ΤΕΠ του ΓΝ Κύμης.

Εκ νέου εξετάστηκε από Καρδιολόγο, υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, υπέρηχο καρδιάς και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο « Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε».

