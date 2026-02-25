Ανακάλυψη 1.200 ετών θα μπορούσε να εξηγήσει τον λόγο της εξαφάνισης των Μάγια
Μια μελέτη 1.200 ετών ίσως και να εξηγεί τα πάντα για την κατάρρευση του πολιτισμού των Μάγια.
Πριν από περίπου 1.200 χρόνια, ο πολιτισμός των Μάγια στην Κεντρική Αμερική κατέρρευσε, ολόκληρες πόλεις εγκαταλείφθηκαν και ο λαός εξαφανίστηκε από περιοχές που κάποτε αποκαλούσε «σπίτι του».
Δεν ήταν ακριβώς το τέλος του λαού των Μάγια. Ωστόσο, η δύναμή τους μειώθηκε και στους επόμενους αιώνες δεν επανήλθαν ποτέ ξανά στο προσκήνιο. Το τι τους συνέβη και πού κατευθύνθηκαν αποτελεί αντικείμενο πολλών μελετών.
