Ανακάλυψη 1.200 ετών θα μπορούσε να εξηγήσει τον λόγο της εξαφάνισης των Μάγια

Πριν από περίπου 1.200 χρόνια, ο πολιτισμός των Μάγια στην Κεντρική Αμερική κατέρρευσε, ολόκληρες πόλεις εγκαταλείφθηκαν και ο λαός εξαφανίστηκε από περιοχές που κάποτε αποκαλούσε «σπίτι του».

Δεν ήταν ακριβώς το τέλος του λαού των Μάγια. Ωστόσο, η δύναμή τους μειώθηκε και στους επόμενους αιώνες δεν επανήλθαν ποτέ ξανά στο προσκήνιο. Το τι τους συνέβη και πού κατευθύνθηκαν αποτελεί αντικείμενο πολλών μελετών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr