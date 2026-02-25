Kίνα: Η αποκάλυψη του μυστηρίου με τα κρεμαστά φέρετρα και οι απόγονοι Μπο

Oι απόκρημνοι βράχοι στη νότια Κίνα κρατούσαν καλά κρυμμένο για αιώνες ένα από τα πιο μυστηριώδη έθιμα της Ασίας. Τα εκατοντάδες ξύλινα φέρετρα κρεμασμένα σε κάθετες πλαγιές, σε ύψος δεκάδων μέτρων από το έδαφος, προκαλούσαν δέος και... αίνιγμα. Η εικόνα τους γεννούσε θρύλους και τροφοδοτούσε εικασίες. Σήμερα, η απάντηση δεν έρχεται από τα αρχαιολογικά σκαπτικά εργαλεία, αλλά από το DNA.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature καταλήγει ότι η μικρή εθνοτική ομάδα Μπο, που εξακολουθεί να ζει στην επαρχία Γιουνάν της Κίνα, αποτελεί άμεσο γενετικό απόγονο των ανθρώπων που τοποθετούσαν τα φέρετρα στους βράχους πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια.

