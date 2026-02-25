Ξεκινούν οι εγγραφές για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για το σχολικό έτος 2026-2027

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, οι γονείς μπορούν να εγγράψουν μαθητές και μαθήτριες στα σχολεία από τις 2 έως και τις 23 Μαρτίου 2026.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:

- «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr)

- «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr)

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, «η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους. Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών».

Διαβάστε επίσης