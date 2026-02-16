Ζαχαράκη: «Να βρούμε μαζί ένα πιο δίκαιο σύστημα, όπου η μάθηση θα αποτιμάται ως διαδρομή»

«Να φτάσουμε σε ένα απολυτήριο με κύρος και πραγματική αξία που θα λειτουργεί ως ουσιαστικό διαβατήριο για την επόμενη εκπαιδευτική ή επαγγελματική διαδρομή των νέων», υπογράμμισε η Υπουργός

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ζαχαράκη: «Να βρούμε μαζί ένα πιο δίκαιο σύστημα, όπου η μάθηση θα αποτιμάται ως διαδρομή»
INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον χαιρετισμό της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, άρχισε τις εργασίες της νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου.

«Η Παιδεία δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Ανήκει στα παιδιά μας και στο μέλλον της χώρας», τόνισε η κυρία Ζαχαράκη απευθυνόμενη στα μέλη της Επιτροπής, χαρακτηρίζοντας τον ρόλο της «καίριο για το μέλλον της εκπαίδευσης στη χώρα» και υπογραμμίζοντας ότι η σύνθεσή της αποτυπώνει τον χαρακτήρα της προσπάθειας: «έναν διάλογο ουσιαστικό, ανοιχτό και τεκμηριωμένο, βασισμένο σε δεδομένα και εμπειρίες της εκπαιδευτικής κοινότητας».

Υπενθυμίζεται, ότι στην Επιτροπή συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, εκπαιδευτικοί, στελέχη της εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σύμβουλοι και Επόπτες Ποιότητας από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

«Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εξετάσει με σοβαρότητα και σεβασμό τις προτάσεις που θα προκύψουν από τη δουλειά σας. Ο ρόλος σας είναι ουσιαστικός για τη διαμόρφωση μιας πρότασης που θα μπορεί να σταθεί στον χρόνο. Γι' αυτό και ο διάλογος που ξεκινά σήμερα θα είναι ανοιχτός στην κοινωνία. Με τη συμμετοχή των κομμάτων, των εκπαιδευτικών, των πανεπιστημίων, των μαθητών και μαθητριών, των γονέων, εντός και εκτός των συνόρων μας. Με τεκμηριωμένες προτάσεις, συγκριτικά στοιχεία και επιστημονική επεξεργασία. Στόχος μας είναι, έως τον Νοέμβριο, να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, που θα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη θεσμική συμφωνία» σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη.

Η υπουργός επανέλαβε προς τα μέλη της Επιτροπής ότι δεν μετέχουν σε μια κυβερνητική πρωτοβουλία, με προαποφασισμένο σχέδιο, αλλά «σε μια συζήτηση μέλλοντος και εθνικής ευθύνης, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση και ουσιαστική διαβούλευση».

Εστιάζοντας στον πυρήνα της δουλειάς που έχει μπροστά της η επιτροπή η Υπουργός σημείωσε «το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι τι θέλουμε να σημαίνει το απολυτήριο του δημόσιου σχολείου; Μια συνολική μαθησιακή πορεία ή την επίδοση μας στιγμής; πως θα κρίνεται η πορεία ενός μαθητή από λίγες ώρες στο τέλος της Γ' Λυκείου;».

Όπως επισήμανε, η συζήτηση για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο πρέπει να αφορά συνολικά τη μαθησιακή διαδρομή του παιδιού, από το νηπιαγωγείο έως την αποφοίτηση.

«Το απολυτήριο είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας. Αν θέλουμε ένα απολυτήριο με πραγματική αξία, οφείλουμε να δούμε με ευθύνη όλη την εκπαιδευτική διαδρομή που οδηγεί σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο στόχος μας είναι να βρούμε μαζί ένα πιο δίκαιο σύστημα, όπου η μάθηση θα αποτιμάται ως διαδρομή. Να φτάσουμε σε ένα απολυτήριο με κύρος και πραγματική αξία που θα λειτουργεί ως ουσιαστικό διαβατήριο για την επόμενη εκπαιδευτική ή επαγγελματική διαδρομή των νέων» υπογράμμισε η Υπουργός, περιγράφοντας ένα μικτό σύστημα που θα συνδυάζει τη σχολική επίδοση με εθνικές εξετάσεις, με σαφείς κανόνες και ισχυρές εγγυήσεις αξιοπιστίας, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Σοφία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι η μεταρρύθμιση αυτή δεν μπορεί να είναι έργο μιας μόνο κυβέρνησης ή μιας υπουργικής θητείας, αλλά «οφείλει να αποτελέσει προϊόν ευρείας συναίνεσης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και θεσμικής συνεννόησης, ώστε να έχει διάρκεια στον χρόνο».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου είναι ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχάλης Σφακιανάκης. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το υπουργείο Παιδείας, στην ομιλία του, ο κ. Σφακιανάκης τόνισε ότι η Επιτροπή έχει «σαφή αποστολή» να λειτουργήσει ως πεδίο σύνθεσης, όπου η εμπειρία της σχολικής τάξης, η επιστημονική τεκμηρίωση και η διασύνδεση των επιμέρους προσεγγίσεων καλούνται να συναντηθούν και να συγκλίνουν.

«Η μετάβαση από το σημερινό μοντέλο σε ένα νέο απαιτεί σταδιακή εφαρμογή με σταθερά βήματα, ξεκάθαρο πλαίσιο, κριτήρια και κανόνες», σημείωσε, «γιατί στην παιδεία δεν συζητάμε μόνο για ένα σύστημα. Συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η μετάβαση των παιδιών από το σχολείο στην ενήλικη ζωή — και αυτό αφορά τις δυνατότητες της επόμενης γενιάς, το πιο σταθερό θεμέλιο της κοινωνίας μας», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις

21:16LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντυβάλ: Έσβησε η «ήρεμη δύναμη» του σινεμά - 70 χρόνια επιτυχίας και ρόλοι που άφησαν εποχή

21:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα κόμματος ο Τσίπρας: «Ξέρω τι περιμένετε από μένα»

21:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη δήλωση του Χέιζ-Ντέιβις - «Να βρούμε γρήγορα χημεία, θα δουλέψω σκληρά»

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: «Να βρούμε μαζί ένα πιο δίκαιο σύστημα, όπου η μάθηση θα αποτιμάται ως διαδρομή»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες - Σε «Red Code» 4 περιοχές

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

20:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μας ΔΕΝ έγιναν - Η Εισαγγελέας να κάνει το καθήκον της»

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγή του Βούλγαρου βαρυποινίτη από τις φυλακές Δομοκού

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα - Δύο νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί - 17 τραυματίες

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στο Ηράκλειο Κρήτης - Επί τόπου η Πυροσβεστική

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Αριστείδης Μανωλάκος: Την Τρίτη η πολιτική κηδεία του πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΑ

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία στα ταξί από την Τρίτη - Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την κοινοβουλευτική του ομάδα

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντυβάλ, σε ηλικία 95 ετών

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Δίωξη για τρομοκρατία σε 21χρονο που σχεδίαζε να επιτεθεί σε συναυλία της Taylor Swift

20:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μία γυναίκα που αγάπησε την Ιστορία και την ελευθερία - «Για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι βίωμα»

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη»

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Όρθιος στο Περιστέρι με δέκα παίκτες!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ο 15χρονος άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού - Μεγάλωνε μόνος με τη μητέρα του - Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία πορεία του ΙΧ

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τουλάχιστον 4 με 5 μέρες ήταν νεκρές οι αδελφές - Σε προχωρημένη σήψη οι σοροί τους

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ στα 99 της χρόνια

18:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Με δύο σφαίρες στο κεφάλι δολοφονήθηκε ο Έλληνας ισοβίτης - Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο δράστης

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντυβάλ, σε ηλικία 95 ετών

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την κοινοβουλευτική του ομάδα

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για βροχές, ισχυρούς ανέμους και δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Να δηλωθεί μέσα σε 24 ώρες σε ποια εργαστήρια εντός Ελλάδος θα γίνουν οι εξετάσεις και να έχουν ολοκληρωθεί και οι εκταφές μέχρι τέλος εβδομάδας, ζητά η Εισαγγελία

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες - Σε «Red Code» 4 περιοχές

21:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη δήλωση του Χέιζ-Ντέιβις - «Να βρούμε γρήγορα χημεία, θα δουλέψω σκληρά»

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπάλληλος στην Πλεύση Ελευθερίας κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό «μπούλινγκ»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΚΕ -πιθανόν- ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο 55χρονος που έφυγε από την Χαλκιδική και αγνοούνταν

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Youtuber Λόγκαν Πολ πούλησε σπάνια κάρτα Pokémon για 16,5 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ