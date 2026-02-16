Sozcu: «Μεταξύ των υπουργών του Μητσοτάκη στο ΑΣΣ ήταν και η Σοφία Ζαχαράκη που θύμιζε μοντέλο»
«Μεταξύ των 10 υπουργών που παρευρέθηκαν ήταν και η υπουργός Παιδείας της Ελλάδας Ζαχαράκη που θύμιζε μοντέλο», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα
Τα τουρκικά Μέσα εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τη Σοφία Ζαχαράκη, την υπουργό Παιδείας που βρισκόταν στην αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Άγκυρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, το Σάββατο (14/2) η Sozcu σημείωσε πως στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσφέρθηκαν μεταξύ άλλων ιμάμ μπαϊλντί και τσιγ κιοφτέ (σ.σ.: ωμός κιμάς με μπαχαρικά).
Η Σοφία Ζαχαράκη μαζί με άλλους 9 υπουργούς της κυβέρνησης, συνόδευσαν τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα για το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.