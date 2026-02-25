«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Δημοσίευμα της ισπανικής AS αποθεώνει τις κινήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και το ρόστερ του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι η μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αλλάζει τα δεδομένα στη EuroLeague.

Newsbomb

«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ
  • Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό θεωρείται κομβική και αλλάζει τα δεδομένα στη EuroLeague.
  • Ο Χέιζ
  • Ντέιβις, MVP του Final
  • 4 της προηγούμενης σεζόν, επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από ανεπιτυχή θητεία στο ΝΒΑ.
  • Ο Παναθηναϊκός διαθέτει πλέον ένα από τα πιο ισχυρά ρόστερ στην Ευρώπη, με τον Χέιζ να είναι ο τρίτος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην EuroLeague.
  • Η ομάδα του Παναθηναϊκού θεωρείται βασικός διεκδικητής του τίτλου, που θα παιχτεί στο Final Four στην Αθήνα στις 22 και 24 Μαΐου.
  • Ο Χέιζ
  • Ντέιβις βοήθησε τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει το ελληνικό Κύπελλο, αναδεικνυόμενος MVP με σημαντικές επιδόσεις.
Snapshot powered by AI

Από τη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις η μπασκετική Ευρώπη… παραμιλάει.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» με εντυπωσιακές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» του περσινού MVP του Final-4, ο οποίος μετά το ανεπιτυχές πέρασμά του από το ΝΒΑ αποφάσισε να επιστρέψει στη Ευρώπη και να κάνει τη διαφορά.

Και όπως είδαμε στο Final-8 της Κρήτης, τη διαφορά την έκανε με το «καλησπέρα».

Η Ισπανική «AS» φιλοξενεί αφιέρωμα για την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία όπως τονίζει χαρακτηριστικά «προκαλεί τρόμο στη EuroLeague» και αναφέρεται στις κινήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αλλά και σε ανάλυση της μέχρι τώρα πορείας της ομάδας αλλά και του ρόστερ που έχει πλέον στα χέρια του ο Εργκίν Αταμάν.

«Η υπογραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δημιουργεί ένα τρομερό ρόστερ για την ελληνική ομάδα, την κύρια διεκδικήτρια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης» αναφέρεται στο κείμενο και ο συγγραφέας προσθέτει «Το ποσό για αυτά τα δυόμισι χρόνια είναι συγκλονιστικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό τον καθιστά τον τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ήπειρο, πίσω μόνο από τον Βασίλιε Μίτσιτς και τον νέο συμπαίκτη του Κέντρικ Ναν. Ο Χέιζ και ο Μίτσιτς μοιράζονται την ίδια ιστορία: ένα ανεπιτυχές άλμα από την άνοδο της EuroLeague στο NBA και μια γρήγορη επιστροφή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου τους υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες και αστρονομικά χρηματικά ποσά».

Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων τονίζεται: «Η άφιξη του Χέιζ-Ντέιβις αλλάζει τα πάντα στη σκηνή της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός ξεχωρίζει χάρη στο κύρος του αξιοθαύμαστου ρόστερ του, έχοντας την υποχρέωση να κατακτήσει το ευρωπαϊκό στέμμα σε ένα Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του, το Telekom Center στην Αθήνα, την Παρασκευή 22 Μαΐου (ημιτελικοί) και την Κυριακή 24 Μαΐου (τελικός).

Ο Χέιζ-Ντέιβις ενισχύει ένα ήδη ισχυρό ρόστερ. Ο φόργουορντ, MVP της Euroleague με τη Φενερμπαχτσε, ήδη έδειξε στο ελληνικό Κύπελλο για τι είναι ικανός… Με μόλις δύο προπονήσεις οδήγησε τους πράσινους στον τίτλο και αναδείχθηκε και MVP με μέσο όρο 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 17 βαθμούς αξιολόγησης» προσθέτει ανάμεσα σε άλλα.

