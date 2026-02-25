Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο

Στα χέρια των Αρχών έπεσε ο 47χρονος κρατούμενος που είχε αποδράσει από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης την Καθαρά Δευτέρα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραπέτης εντοπίστηκε σε καταυλισμό ρομά στη Θεσσαλονίκη κι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Ο 47χρονος είχε διακομισθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς είχε υποστεί έμφραγμα ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Εισήχθη για νοσηλεία στην καρδιολογική κλινική, από το παράθυρο της οποίας πήδηξε σε παρακείμενο μπαλκόνι κι από εκεί έφυγε τρέχοντας.

Αστυνομικός που τον είδε να τρέχει με τους ορούς στα χέρια, τον καταδίωξε, αλλά τον έχασε κάπου στο κυλικείο του νοσοκομείου κι έκτοτε αναζητούνταν. Ο 47χρονος είχε συλληφθεί τρεις ημέρες πριν την απόδραση, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για κλοπή, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών κι αντίσταση κατά της αρχής.

