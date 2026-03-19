Labubu: Το παγκόσμιο viral φαινόμενο γίνεται ταινία!

Στη μεγάλη οθόνη ετοιμάζεται να περάσει η παγκόσμια επιτυχία των Labubu, καθώς η Pop Mart ανακοίνωσε συνεργασία με τη Sony Pictures για την παραγωγή μιας νέας κινηματογραφικής ταινίας.

Το project βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και θα συνδυάζει live action με CGI animation - animation που δημιουργείται στον υπολογιστή. Mέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας.

Μία δυνατή ομάδα

Στη σκηνοθεσία θα βρεθεί ο Paul King, γνωστός από τις ταινίες «Wonka» - με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ - και τη σειρά ταινιών «Paddington».

Παράλληλα, στην παραγωγή θα συμμετέχει και ο δημιουργός των Labubu, Kasing Lung, ενώ το σενάριο θα αναλάβει ο Steven Levenson, γνωστός για το «Dear Evan Hansen» και την ταινία «Tick, Tick... Boom!»

Η προέλευση του Labubu

Ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε πριν από πάνω από μία δεκαετία από τον καλλιτέχνη Kasing Lung. Πρόκειται για ένα «ξωτικό του δάσους» εμπνευσμένο από τη σκανδιναβική μυθολογία και αποτελεί μέρος της σειράς βιβλίων «The Monsters»

Από συλλεκτικό παιχνίδι σε παγκόσμιο φαινόμενο

Τα Labubu έχουν εξελιχθεί σε τεράστια επιτυχία τα τελευταία χρόνια, με την Pop Mart να φτάνει αποτίμηση σχεδόν 40 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας ανταγωνιστές όπως η Mattel.

Η δημοτικότητά τους βασίζεται και στη μορφή πώλησης «blind box», όπου οι αγοραστές δεν γνωρίζουν ποιο σχέδιο θα αποκτήσουν μέχρι να ανοίξουν τη συσκευασία.

Στρατηγική επέκταση για την Pop Mart

Η ταινία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Pop Mart να εξελιχθεί από εταιρεία παιχνιδιών σε πλήρες entertainment brand.

Η επιτυχία ενός τέτοιου project θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αξία της εταιρείας και να διευρύνει το κοινό της.

