Labubu: Θύματα εκμετάλλευσης οι εργάτες που τις παράγουν, σύμφωνα με ΜΚΟ

REUTERS/Maxim Shemetov
ΚΟΣΜΟΣ
Εκμετάλλευση όσων εργάζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού των γούνινων κουκλών Labubu, που κατέκλυσαν τον κόσμο το 2025 και των οποίψν η δημοτικότητα αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται και το 2026, καταγγέλλει ΜΚΟ.

Οι Labubu κατασκευάζονται από την κινεζική εταιρεία παιχνιδιών Pop Mart και, σύμφωνα με τον Guardian, έχουν γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή πολιτιστικά προϊόντα εξαγωγής της Κίνας. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η σειρά παιχνιδιών "The Monsters", η οποία περιλαμβάνει τις Labubu, απέφερε 4,8 δισεκατομμύρια γουάν (511 εκατομμύρια λίρες) σε πωλήσεις. Τον Αύγουστο, ο διευθύνων σύμβουλος της Pop Mart, Wang Ning, δήλωσε ότι η εταιρεία ήταν σε καλό δρόμο για να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια γουάν σε έσοδα το 2025.

Σειρά παραβάσεων από την Pop Mart

Σύμφωνα με έρευνα της China Labor Watch (CLW), μιας ΜΚΟ με έδρα τη Νέα Υόρκη, ένας από τους προμηθευτές της Pop Mart για τις Labubu έχει εμπλακεί σε πρακτικές εκμετάλλευσης στον χώρο εργασίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται εργαζόμενοι που αναγκάζονται να υπογράφουν κενά συμβόλαια, 16χρονοι και 17χρονοι που απασχολούνται χωρίς την ειδική προστασία που απαιτείται από την κινεζική νομοθεσία για τους νέους εργαζόμενους, ανεπαρκής εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια και άλλες παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων στο εργοστάσιο στην επαρχία Γιανγκξί της νοτιοανατολικής Κίνας.

Η CLW έστειλε ερευνητές στην Shunjia Toys στην κομητεία Ξινφένγκ στην Γιανγκξί, ένα εργοστάσιο που απασχολεί περισσότερα από 4.500 άτομα, για διάστημα τριών μηνών το 2025. Οι ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από περισσότερους από 50 εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων τριών κάτω των 18 ετών. Όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονταν αποκλειστικά στην παραγωγή Labubu.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το εργοστάσιο απασχολούσε εργαζόμενους ηλικίας 16 έως 18 ετών, κάτι που είναι νόμιμο βάσει της κινεζικής νομοθεσίας, αλλά μόνο με ειδική προστασία, όπως απαγορεύσεις επικίνδυνης ή επίπονης εργασίας. Οι εργαζόμενοι ηλικίας 16 έως 18 ετών στην Shunjia είχαν ανατεθεί σε τυπικές θέσεις γραμμής συναρμολόγησης χωρίς διαφορά στον φόρτο εργασίας ή τους στόχους παραγωγής σε σχέση με τους ενήλικες εργαζόμενους.

«Οι ανήλικοι εργαζόμενοι γενικά δεν καταλάβαιναν τη φύση των συμβάσεων που υπέγραφαν και δεν είχαν σαφή εικόνα για το νομικό τους καθεστώς όταν τους ζητήθηκε», ανέφερε η έκθεση της CLW.

Κενές συμβάσεις εργασίας

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι εργαζόμενοι υπέγραφαν συστηματικά κενές συμβάσεις εργασίας. Η CLW ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στις συμβάσεις εργασίας, ενώ λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, όπως η διάρκεια της σύμβασης, το περιεχόμενο της εργασίας, ο μισθός και τα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, παρέμειναν «κενά και ανεξήγητα».

«Στους εργαζόμενους δόθηκαν λιγότερα από πέντε λεπτά για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και τους ειπώθηκε ρητά να μην διαβάσουν ή συμπληρώσουν άλλα τμήματα», ανέφερε η CLW.

Αντανακλώντας την αυξανόμενη ζήτηση για παιχνίδια, οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι τους δόθηκαν μη ρεαλιστικοί στόχοι παραγωγής, με μια ομάδα 25-30 εργαζομένων να υποχρεούται να συναρμολογεί τουλάχιστον 4.000 Labubu την ημέρα. Η κινεζική εργατική νομοθεσία περιορίζει τις μηνιαίες υπερωρίες σε 36 ώρες, αλλά η CLW διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι συχνά εργάζονταν περισσότερες από 100 ώρες κάθε μήνα.

Η Shunjia Toys έχει επίσημη παραγωγική ικανότητα 12 εκατομμυρίων παιχνιδιών ετησίως, ενώ σχεδιάζει αυτό να επεκταθεί στα 33 εκατομμύρια, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στα τέλη του 2025.

30 εκατ. Labubu τον μήνα

Αυτό αντιπροσωπεύει ένα μικρό μερίδιο της συνολικής παραγωγής Labubu, η οποία, σύμφωνα με την Pop Mart, πέρυσι ήταν περίπου 30 εκατομμύρια μονάδες ανά μήνα. Η εταιρεία συνεργάζεται με μια σειρά από τοπικούς εταίρους παραγωγής στην Κίνα και τη νοτιοανατολική Ασία, με πρόσφατες προσθήκες στο Μεξικό. καθώς η ζήτηση αυξάνεται.

Ωστόσο, οι συνεντεύξεις της CLW έδειξαν ότι η Shunjia ήδη παρήγαγε πολύ περισσότερες από 12 εκατομμύρια μονάδες ετησίως, με δύο ομάδες μόνο να εκτιμάται ότι παράγουν περισσότερες από 24 εκατομμύρια μονάδες ετησίως. «Αυτό το χάσμα μεταξύ της προγραμματισμένης παραγωγικής ικανότητας και της πραγματικής παραγωγής δεν είναι ασυνήθιστο στον μεταποιητικό τομέα της Κίνας», δήλωσε ο Li Qiang, εκτελεστικός διευθυντής της CLW. «Όταν η ζήτηση της αγοράς αυξάνεται ραγδαία, η παραγωγή συχνά επεκτείνεται πολύ πέρα ​​από τα προγραμματισμένα επίπεδα, με την επακόλουθη πίεση να βαρύνει άμεσα τους εργαζόμενους».

Ένας εκπρόσωπος της Pop Mart δήλωσε: «Στην Pop Mart, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ευημερία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα εργοστάσιά μας [κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού]. Διεξάγουμε τακτικούς, τυποποιημένους ελέγχους των συνεργατών μας στην αλυσίδα εφοδιασμού OEM, συμπεριλαμβανομένων ετήσιων ανεξάρτητων ελέγχων τρίτων που διενεργούνται από διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές ελεγκτικές εταιρείες. Εκτιμούμε τις πληροφορίες που μας γνωστοποιήθηκαν και διερευνούμε επί του παρόντος το θέμα. Στο μέλλον, η Pop Mart θα συνεχίσει να ενισχύει τους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας της αλυσίδας εφοδιασμού. Σε περίπτωση που τα ευρήματα τεκμηριωθούν, θα απαιτήσουμε σθεναρά από τους σχετικούς εταίρους να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς».

