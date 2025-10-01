Labubu: Τρόπο ζωής θέλει να κάνει το κουκλάκι η κινεζική Pop Mart που αντιγράφει μεθόδους... Disney

Η Pop Mart έχει καταφέρει να κάνει το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κατάκτησε το παγκόσμιο κοινό χάρη στη γοητεία του και όχι επειδή προσφέρει μια καλή σχέση ποιότητας-τιμής

Labubu: Τρόπο ζωής θέλει να κάνει το κουκλάκι η κινεζική Pop Mart που αντιγράφει μεθόδους... Disney

Παιχνίδια Labubu που εκτίθενται στο περίπτερο της Pop Mart στην Διεθνή Έκθεση για το Εμπόριο Υπηρεσιών της Κίνας (CIFTIS) στο Πεκίνο, Κίνα, 10 Σεπτεμβρίου 2025.

REUTERS/Maxim Shemetov
Η Pop Mart, η οποία βρίσκεται πίσω από τα μικρά Labubus που έχουν προκαλέσει «φρενίτιδα» σε πολλούς, αποκάλυψε ότι δανείζεται μυστικά από το «playbook» της Disney για να μετατρέψει τις τεράστιες πωλήσεις του λούτρινου τέρατος σε μακροπρόθεσμη επιτυχία, όπως δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας, Si De, σε μια σπάνια συνέντευξη στο Reuters.

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο: Να κάνει το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κατάκτησε το παγκόσμιο κοινό χάρη στη γοητεία του και όχι επειδή προσφέρει μια καλή σχέση ποιότητας-τιμής.

Τώρα στοχεύει να αξιοποιήσει την επιτυχία του παιχνιδιού.

«Είμαστε "μαθητές" της Disney εδώ και πολύ καιρό. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη αξία της Disney έγκειται στην ικανότητά της να διαχειρίζεται την πνευματική ιδιοκτησία της μακροπρόθεσμα, ακόμη και για 100 χρόνια», δήλωσε ο Si, αναφέροντας το παράδειγμα του Μίκυ Μάους, που δημιουργήθηκε ως καρτούν πριν από σχεδόν έναν αιώνα.

Ακόμα και αν οι αναλυτές αμφισβητούν την εξάρτηση της Pop Mart από το Labubu και το μέλλον της εταιρείας, καθώς η δημοτικότητα του παιχνιδιού αναπόφευκτα θα μειωθεί, η ίδια η εταιρεία εξακολουθεί να βλέπει μεγάλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη περιεχομένου, ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και περισσότερων εμπορευμάτων γύρω από τον χαρακτήρα Labubu- ακριβώς όπως κάνει και η Disney.

Ο Si είπε ότι ο στόχος της Pop Mart στο εγγύς μέλλον δεν είναι να βρει το «επόμενο μεγάλο hit παιχνίδι», αλλά να επενδύσει σε «καλύτερα προϊόντα, να βρει καλύτερες συνεργασίες, να αναπτύξει περιεχόμενο, θεματικά πάρκα, εκθέσεις καταστημάτων» για το Labubu και μόνο, και ο τελικός στόχος είναι να δημιουργήσει πέντε έως δέκα ακόμη παιχνίδια που θα έχουν την ίδια επιτυχία που είχε το Labubu.

Labubu - Pop Mart

Άνθρωποι επισκέπτονται το κεντρικό κατάστημα της Pop Mart στη Σαγκάη της Κίνας στις 13 Ιουνίου 2025.

REUTERS/Go Nakamura

Όπως η Pop Mart μελετά τη Disney, άλλες εταιρείες μελετούν την Pop Mart

Η παγκόσμια επιτυχία του Labubu έχει οδηγήσει τις μετοχές της εταιρείας σε άνοδο σχεδόν 200% μέχρι στιγμής φέτος, και η Pop Mart αξίζει πλέον περισσότερο από τις Hasbro, Mattel και Sanrio μαζί.

«Η Pop Mart πουλάει έναν τρόπο ζωής που οι καταναλωτές αγοράζουν επειδή θέλουν να γίνουν μέρος του», δήλωσε ο Louis Houdart, διευθύνων εταίρος της Mad, μιας εταιρείας συμβούλων, προσθέτοντας ότι η εταιρεία ανταγωνίζεται ορισμένες μάρκες πολυτελείας.

Αυτό έχει επίσης τροφοδοτήσει τις επενδύσεις στη βιομηχανία των παιχνιδιών της Κίνας, εντείνοντας τον ανταγωνισμό της Pop Mart, ηγέτη της αγοράς.

Εκτιμήσεις του Ιουλίου από την Industry World, μια κινεζική πλατφόρμα πληροφοριών για την αγορά, ανέφεραν ότι η κινεζική αγορά παιχνιδιών αναμένεται να φτάσει τα 120 δισεκατομμύρια γιουάν (14.37 δισεκατομμύρια ευρώ) σε έσοδα φέτος, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 35% της παγκόσμιας αγοράς.

Αν και η Pop Mart δεν έχει ανακοινώσει δημόσια τα έσοδα που έχει λάβει από τις πωλήσεις των Labubu, η σειρά στην οποία ανήκουν, την «The Monsters», αντιπροσώπευε σχεδόν το 35% των συνολικών εσόδων της εταιρείας του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την εξάρτηση της εταιρείας από τον χαρακτήρα.

Labubu - Τεχεράνη

Ένα παιδί κοιτάζει κούκλες Labubu σε ένα κατάστημα στο παζάρι της Τεχεράνης, στο Ιράν, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Wana News Agency μέσω Reuters

Η δημοτικότητα του Labubu έχει ενισχύσει τις πωλήσεις άλλων προϊόντων της εταιρείας, όπως τα Molly, τα Skullpanda και τα Crybaby, τα οποία είχαν πωλήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου γιουάν (119.846.900 ευρώ) το πρώτο εξάμηνο.

«Λόγω της επιτυχίας της Pop Mart, υπάρχουν πολλοί πλούσιοι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν σε αυτόν τον κλάδο. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές νέες εταιρείες και σίγουρα όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας ως τρόπο να κερδίσουν χρήματα», δήλωσε ο Runyu, ένας 24χρονος νικητής ριάλιτι σόου σχεδιασμού παιχνιδιών στην Κίνα.

Όπως η Pop Mart μελετά τη Disney, έτσι και άλλες εταιρείες στην Κίνα μελετούν την Pop Mart. Δεν είναι ακόμη σαφές αν το μοντέλο της Disney θα την βοηθήσει να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

«Όλοι γνωρίζουμε τη στρατηγική της Disney, η οποία συνολικά είναι σχετικά εύκολη να αναπαραχθεί, αλλά η επιτυχία της δεν είναι», δήλωσε ο αναλυτής της Morningstar, Jeff Zhang. «Εννοώ, σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς φορείς πνευματικής ιδιοκτησίας όπως η Disney και η Sanrio, η Pop Mart έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, εγκυμονεί επίσης ο κίνδυνος της αποτυχίας».

