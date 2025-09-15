Τα Labubu χάνουν τη λάμψη τους: Oι μετοχές της εταιρείας κατρακυλούν

Οι μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας των Labubu σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση τους από τον Απρίλιο

Eργαζόμενη τοποθετε κούκλες Labubu σε κατάστημα της Pop Mart στο Πεκίνο, Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025.

The Associated Press / Αρχείου
Οι μετοχές της Pop Mart σημείωσαν σήμερα (15/9) τη μεγαλύτερη πτώση τους από τον Απρίλιο, χάνοντας περισσότερο από 10% από την περασμένη Δευτέρα. Η πτώση καταγγράφεται εν μέσω φόβων ότι η επιτυχία της κούκλας Labubu, η οποία έφερε στην εταιρεία εκρηκτική ανάπτυξη και προκάλεσε παγκόσμια φρενίτιδα, μπορεί να φθάνει στο τέλος της.

Από την περασμένη Δευτέρα, οι μετοχές της εταιρείας έχουν χάσει περισσότερο από 10%, αν και αυξήθηκαν περισσότερο από 180% από την αρχή του έτους. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Pop Mart την έχει καταστήσει μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες παιχνιδιών στον κόσμο,με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να παραμένει υπερδιπλάσια από εκείνη της Hasbro και της Mattel μαζί, ακόμη και μετά την πρόσφατη πτώση.

China Labubu

Mασκότ Labubu σε θεματικό πάρκο της Κίνας

AP

Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της εταιρείας οφείλεται στην παγκόσμια δημοτικότητα της Labubu, μιας «άσχημης αλλά χαριτωμένης κούκλας» που έχει κερδίσει την έγκριση διασημοτήτων όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Ριάνα, γράφει το δημοσίευμα. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η επιτυχία της Labubu θα μπορούσε να κάνει την εταιρεία να εξαρτάται από μια δυνητικά προσωρινή τάση και λένε ότι πρέπει να συνεχίσει να κυκλοφορεί νέους δημοφιλείς χαρακτήρες για να διατηρήσει την αποτίμησή της, η οποία τώρα είναι περίπου 29 φορές τα ετήσια κέρδη της.

Το Labubu, ένα λούτρινο ζωάκι που θυμίζει ξωτικό με μυτερά αυτιά και κοφτερά δόντια, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας συλλεκτικής μανίας, με διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η Λίζα των BlackPink να τα επιδεικνύουν με υπερηφάνεια και τους επίδοξους αγοραστές να κάνουν ουρές για να τα αποκτήσουν. Η μανία είναι τέτοια που τον Ιούλιο ένα παιχνίδι Labubu σε ανθρώπινο μέγεθος πουλήθηκε για 150.000 δολάρια σε δημοπρασία στο Πεκίνο.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των Labubu μετέτρεψε την Pop Mart σε μια εταιρεία αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι μετοχές της, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, έχουν εκτοξευθεί κατά περίπου 600% τον τελευταίο χρόνο. Η σπάνια διείσδυση της εταιρείας στις δυτικές αγορές έχει επίσης χαρίσει στην Pop Mart ένα από τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους λιανικής για μια κινεζική εταιρεία με παγκόσμια εμβέλεια.

Rihanna - Labubu

Η Rihanna με ένα κουκλάκι Labubu

Οι κούκλες Labubu, που κυκλοφόρησαν το 2019, βοήθησαν την εταιρεία να γίνει ένας σημαντικός λιανοπωλητής, με περισσότερα από 2.000 αυτόματα μηχανήματα πώλησης και καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Πωλούνται συνήθως σε «τυφλά κουτιά» (blind boxes), ένα μοντέλο μάρκετινγκ που αποκρύπτει ποιο σχέδιο βρίσκεται στη συσκευασία μέχρι να ανοιχθεί και «τρελαίνει» τους επίδοξους συλλέκτες.

Οι συνεργασίες της εταιρείας με μεγάλα ονόματα όπως η Coca-Cola και το franchise manga One Piece έχουν επίσης ενισχύσει το προφίλ της σε όλο τον κόσμο. Τον Ιούνιο, οι πωλήσεις της Labubu στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 5.000% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας έρευνας M Science. «Δεν έχω δει κάτι παρόμοιο από άλλες εταιρείες παιχνιδιών», δήλωσε στο BBC ο ανώτερος αναλυτής της, Βίνσι Ζανγκ. Η φρενίτιδα αγορών έχει δημιουργήσει επίσης μια ακμάζουσα αγορά μεταπώλησης όπου οι κούκλες, που αρχικά πωλούνταν περίπου στα 10 δολάρια, μπορούν να φτάσουν έως και εκατοντάδες δολάρια. Την ίδια στιγμή έχει πυροδοτήσει μια έκρηξη στις πλαστογραφίες, με τις κινεζικές αρχές να έχουν κατασχέσει περισσότερα από 46.000 παιχνίδια «μαΐμού» τον Ιούνιο.

