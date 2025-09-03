Ξεχάστε τα Labubu, (ξανα)ήρθαν τα... Monchhichi: Τα κουκλάκια από την Ιαπωνία που «σπάνε ταμεία»

Όταν η Αυστραλή influencer Σαμ Τοντ ταξίδεψε στο Τόκιο νωρίτερα φέτος για να ψωνίσει από τη διάσημη σκηνή vintage ρούχων της πόλης, είχε μια παράλληλη αποστολή: να βρει ένα χνουδωτό μπρελόκ Monchhichi για να κρεμάσει σε μια από τις πολλές επώνυμες τσάντες της. Μετά από ένα ανεπιτυχές κυνήγι, τελικά «πέτυχε το τζακπότ Monchhichi» σε ένα κατάστημα παιχνιδιών στην τουριστική γειτονιά Harajuku, καταγράφοντας την χαρούμενη ανακάλυψη σε ένα βίντεο στο TikTok , το οποίο έκτοτε έχει συγκεντρώσει πάνω από 300.000 προβολές. Και κάπως έτσι άρχισε να κλονίζεται η ...αυτοκρατορία των Labubu.

Οι δημοφιλείς χαρακτήρες πωλούνται επίσης στην πατρίδα τους, αλλά σε υπερδιπλάσια τιμή και με πολύ λιγότερες επιλογές. «Ήταν τόσο ωραίο που τελικά μπόρεσα να το βρω», λέει η 30χρονη Toντ. «Η δημοτικότητά τους αυξάνεται συνεχώς, και έτσι όλοι θέλουν να αποκτήσουν ένα».

Πελάτες όπως η Τοντ αναβιώνουν την ιαπωνική μάρκα Monchhichi, η οποία γνωρίζει μια νέα περίοδο άνθισης που ανταγωνίζεται εκείνη της αρχικής ακμής του παιχνιδιού στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Οι πωλήσεις των Monchhichi - χνουδωτά λούτρινα ζωάκια με σώματα πιθήκου και παιδικά πρόσωπα - υπερδιπλασιάστηκαν κατά το έτος που έληξε τον Φεβρουάριο του 2025, στα 31 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη δημιουργό και κάτοχο της άδειας, Sekiguchi Co.

Step aside, Labubu. Japan’s forgotten mascot, Monchhichi, may be making a comeback thanks to Gen Z.



The monkey-like doll’s surge in popularity is not just nostalgic — it marks a fresh opportunity in the booming world of designer toys https://t.co/ebhGZ3c5CM pic.twitter.com/tt3IYXE6QB — Bloomberg (@business) August 27, 2025

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό κατά το οικονομικό έτος αυξήθηκαν ταχύτερα από την εγχώρια αγορά, με τους διεθνείς αγοραστές να καλύπτουν περίπου το 40% των εσόδων της Monchhichi. Η εταιρεία πρόσφατα αύξησε την παραγωγική της ικανότητα στην Κίνα και εξετάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της, ενώ η αναγνωρισιμότητά μας είναι τόσο υψηλή. «Θέλουμενα κατακλύσουμε τον κόσμο με Monchhichi», λέει ο Toshitaka Yoshino, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Sekiguchi.

Τα επώνυμα παιχνίδια, τα χαριτωμένα μπιχλιμπίδια και τα συλλεκτικά αξεσουάρ έχουν γίνει δημοφιλή τελευταία, σε μεγάλο βαθμό χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .Φίρμες όπως οι Sonny Angels, Smiskis, Jellycats και -φυσικά- η Labubu εξαφανίζονται από τα ράφια σε όλο τον κόσμο για δεκάδες ή μερικές φορές εκατοντάδες δολάρια το καθένα, πολύ συχνά από τους fashionistas τους δημιουργούς περιεχομένου και τους συλλέκτες και όχι από τα παιδιά στα οποία παραδοσιακά απευθύνονταν τα παιχνίδια. Η παγκόσμια αγορά...μπρελόκ, ένα σημαντικό μέρος της συνολικής βιομηχανίας αξεσουάρ, προβλέπεται να αξίζει περισσότερα από 28 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2033, από λιγότερο από 18 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Spherical Insights.

Η Sekiguchi λάνσαρε τη σειρά παιχνιδιών το 1974, όταν η εταιρεία διοικούνταν από τον θείο του Yoshino. Εκτός από το ότι ήταν δημοφιλείς στην πατρίδα τους, οι ιαπωνικές κούκλες και τα λούτρινα παιχνίδια απογειώθηκαν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σε ένα σπάνιο παράδειγμα γρήγορης εξάπλωσης στην εποχή προ ίντερνετ. Η Monchhichi υπέγραψε ακόμη και μια συμφωνία με την Mattel και είχε το δικό της κινούμενο σχέδιο.

Η άνθιση όμως ήταν βραχύβια και, καθώς οι πωλήσεις μειώθηκαν, η Monchhichi αποχώρησε από τις περισσότερες αγορές για περισσότερο από μια δεκαετία. Το ενδιαφέρον έχει επιστρέψει κατά διαστήματα έκτοτε, με μια αναβίωση τη δεκαετία του 1990, ειδικά στη Γερμανία και μια άνθιση στην Κίνα πριν από δώδεκα χρόνια.

Μόλις τα τελευταία ένα ή δύο χρόνια ωστόσο η ξεχασμένη μασκότ που μοιάζει με μαϊμού έκανε την πλήρη επιστροφή της, ξεκινώντας από την Ταϊλάνδη και τη Νότια Κορέα. Τον Ιούνιο, η Lisa του συγκροτήματος K-pop Blackpink, στην οποία συχνά αποδίδεται η πυροδότηση της φρενίτιδας Labubu, δημοσίευσε μια φωτογραφία της να ψωνίζει εμπορεύματα Monchhichi. «Εκτός από την υποχώρηση του γεν, η οποία ενίσχυσε την εισερχόμενη ζήτηση από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όλα τα άλλα συνέβησαν ταυτόχρονα», λέει ο Yoshino από την έδρα της εταιρείας στο Τόκιο, όπου οι τοίχοι είναι γεμάτοι με εκατοντάδες σπάνια Monchhichi από προηγούμενες συλλογές. «Οι πωλήσεις ήταν εξαιρετικά ισχυρές».

«Τρέμει» η αυτοκρατορία των Labubu AP

Ο Yoshino, του οποίου η οικογενειακή εταιρεία έχει γνωρίσει ένδοξες αλλά και δύσκολες στιγμές στα 100 χρόνια ενασχόλησής της με την κατασκευή παιχνιδιών, προσπαθεί να παραμείνει προσγειωμένος. Παρόλο που η εταιρεία αυξάνει την παραγωγή στην Κίνα, όπου κατασκευάζεται το 95% των προϊόντων Monchhichi, ο Yoshino λέει ότι προσπαθεί να μην προσλαμβάνει γρηγορότερα από όσο χρειάζεται, σταθερός στη φιλοσοφία του ότι «ό,τι πουλάει σήμερα θα σταματήσει να πουλάει μια μέρα».

Ελπίζει να διατηρήσει την οικογενειακή επιχείρηση για έναν ακόμη αιώνα, χωρίς να χρειαστεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο για να το πετύχει. Μία από τις μεγαλύτερες απειλές είναι οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , οι οποίοι περιπλέκουν τα πράγματα στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά του για έσοδα στο εξωτερικό. «Οι παραγγελίες από τους Αμερικανούς λιανοπωλητές πήγαιναν πολύ καλά νωρίτερα φέτος, αλλά τον Μάιο όλα σταμάτησαν εντελώς», λέει. Ενώ οι παραγγελίες από τις ΗΠΑ έχουν ανακάμψει κάπως από τότε, δεν έχουν επιστρέψει στα επίπεδα προ δασμών, προσθέτει.

Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η δημοτικότητα μπορεί να φτάσει στο τέλος της, η Sekiguchi κάνει τα πράγματα λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχει επαναπροσδιορίσει την προσοχή της στους ενήλικες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο εύρος προσοχής και δικά τους χρήματα. Όταν η μάρκα προηγουμένως απευθυνόταν σε παιδιά, ειδικά στις ΗΠΑ, η Monchhichi αντιμετώπισε έντονο ανταγωνισμό από χαρακτήρες όπως ο Spider-Man και οι πριγκίπισσες από το Frozen.

«Οι άνθρωποι αρχίζουν επιτέλους να αναγνωρίζουν τον Monchhichi ως χαρακτήρα και όχι ως παιχνίδι» λέει ο Υοshino. Η Sekiguchi ξεκίνησε να πουλάει τα χνουδωτά αξεσουάρ της σε καταστήματα λιανικής πώλησης στις ΗΠΑ, όπως η Urban Outfitters Inc. και η Barnes & Noble Inc.

Μια πρόσφατη συνεργασία με την Hello Kitty ώθησε τις πωλήσεις, ενώ συνεργασίες με μάρκες όπως η γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα Paris Saint-Germain γοητεύουν τους νέους οπαδούς και διατηρούν τη μαγεία στον «κόσμο των Monchhichi» Τα κλασικά μπρελόκ της φίρμας πωλούνται για περίπου 15 δολάρια στην Ιαπωνία. Η Urban Outfitters προσφέρει αυτή τη στιγμή ένα «λούτρινο με σκούφο από φρούτα» στις ΗΠΑ για 24 δολάρια το καθένα.

Ένας θαυμαστής από το Τόκιο, γνωστός ως Yuma Kardasian στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει ότι σχεδόν ποτέ δεν βγαίνει από το σπίτι του αυτές τις μέρες χωρίς ένα μπρελόκ Monchhichi. Ο Yuma, ο οποίος μοιράζεται περιεχόμενο μόδας στο Instagram και το TikTok και ζήτησε να μην κατονομαστεί με το πραγματικό του όνομα για να διατηρήσει την ιδιωτικότητά του, λέει ότι τον ελκύει η αμετάβλητη έκφραση και η νοσταλγική αίσθηση της Monchhichi.

Εκτιμά ότι έχει ξοδέψει περίπου 300.000 γιεν (πάνω από 2.000 δολάρια) για τα εμπορεύματα της μάρκας τα τελευταία δύο χρόνια. «Είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της μόδας», λέει. «Το να βγαίνεις έξω χωρίς Monchhichi είναι σαν να πηγαίνεις στη δουλειά χωρίς κάλτσες».

Διαβάστε επίσης