Ξεχάστε τα Labubu, (ξανα)ήρθαν τα... Monchhichi: Τα κουκλάκια από την Ιαπωνία που «σπάνε ταμεία»

Η εμμονή της «Generation Z» με τα χνουδωτά μπρελόκ και τα λούτρινα....για ενήλικες δίνει νέα πνοή σε έναν δημοφιλή γιαπωνέζικο χαρακτήρα περασμένων δεκαετιών. Μετά τα Labubu, επανέρχονται δριμύτερα τα Monchhichi, σε μία νέα καταναλωτική μανία που κατακτάει τον πλανήτη, γράφει το Βloomberg.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ξεχάστε τα Labubu, (ξανα)ήρθαν τα... Monchhichi: Τα κουκλάκια από την Ιαπωνία που «σπάνε ταμεία»
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν η Αυστραλή influencer Σαμ Τοντ ταξίδεψε στο Τόκιο νωρίτερα φέτος για να ψωνίσει από τη διάσημη σκηνή vintage ρούχων της πόλης, είχε μια παράλληλη αποστολή: να βρει ένα χνουδωτό μπρελόκ Monchhichi για να κρεμάσει σε μια από τις πολλές επώνυμες τσάντες της. Μετά από ένα ανεπιτυχές κυνήγι, τελικά «πέτυχε το τζακπότ Monchhichi» σε ένα κατάστημα παιχνιδιών στην τουριστική γειτονιά Harajuku, καταγράφοντας την χαρούμενη ανακάλυψη σε ένα βίντεο στο TikTok , το οποίο έκτοτε έχει συγκεντρώσει πάνω από 300.000 προβολές. Και κάπως έτσι άρχισε να κλονίζεται η ...αυτοκρατορία των Labubu.

Οι δημοφιλείς χαρακτήρες πωλούνται επίσης στην πατρίδα τους, αλλά σε υπερδιπλάσια τιμή και με πολύ λιγότερες επιλογές. «Ήταν τόσο ωραίο που τελικά μπόρεσα να το βρω», λέει η 30χρονη Toντ. «Η δημοτικότητά τους αυξάνεται συνεχώς, και έτσι όλοι θέλουν να αποκτήσουν ένα».

monhichi.jpg

Πελάτες όπως η Τοντ αναβιώνουν την ιαπωνική μάρκα Monchhichi, η οποία γνωρίζει μια νέα περίοδο άνθισης που ανταγωνίζεται εκείνη της αρχικής ακμής του παιχνιδιού στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Οι πωλήσεις των Monchhichi - χνουδωτά λούτρινα ζωάκια με σώματα πιθήκου και παιδικά πρόσωπα - υπερδιπλασιάστηκαν κατά το έτος που έληξε τον Φεβρουάριο του 2025, στα 31 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη δημιουργό και κάτοχο της άδειας, Sekiguchi Co.

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό κατά το οικονομικό έτος αυξήθηκαν ταχύτερα από την εγχώρια αγορά, με τους διεθνείς αγοραστές να καλύπτουν περίπου το 40% των εσόδων της Monchhichi. Η εταιρεία πρόσφατα αύξησε την παραγωγική της ικανότητα στην Κίνα και εξετάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της, ενώ η αναγνωρισιμότητά μας είναι τόσο υψηλή. «Θέλουμενα κατακλύσουμε τον κόσμο με Monchhichi», λέει ο Toshitaka Yoshino, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Sekiguchi.

Τα επώνυμα παιχνίδια, τα χαριτωμένα μπιχλιμπίδια και τα συλλεκτικά αξεσουάρ έχουν γίνει δημοφιλή τελευταία, σε μεγάλο βαθμό χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .Φίρμες όπως οι Sonny Angels, Smiskis, Jellycats και -φυσικά- η Labubu εξαφανίζονται από τα ράφια σε όλο τον κόσμο για δεκάδες ή μερικές φορές εκατοντάδες δολάρια το καθένα, πολύ συχνά από τους fashionistas τους δημιουργούς περιεχομένου και τους συλλέκτες και όχι από τα παιδιά στα οποία παραδοσιακά απευθύνονταν τα παιχνίδια. Η παγκόσμια αγορά...μπρελόκ, ένα σημαντικό μέρος της συνολικής βιομηχανίας αξεσουάρ, προβλέπεται να αξίζει περισσότερα από 28 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2033, από λιγότερο από 18 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Spherical Insights.

m.jpg

Η Sekiguchi λάνσαρε τη σειρά παιχνιδιών το 1974, όταν η εταιρεία διοικούνταν από τον θείο του Yoshino. Εκτός από το ότι ήταν δημοφιλείς στην πατρίδα τους, οι ιαπωνικές κούκλες και τα λούτρινα παιχνίδια απογειώθηκαν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σε ένα σπάνιο παράδειγμα γρήγορης εξάπλωσης στην εποχή προ ίντερνετ. Η Monchhichi υπέγραψε ακόμη και μια συμφωνία με την Mattel και είχε το δικό της κινούμενο σχέδιο.

Η άνθιση όμως ήταν βραχύβια και, καθώς οι πωλήσεις μειώθηκαν, η Monchhichi αποχώρησε από τις περισσότερες αγορές για περισσότερο από μια δεκαετία. Το ενδιαφέρον έχει επιστρέψει κατά διαστήματα έκτοτε, με μια αναβίωση τη δεκαετία του 1990, ειδικά στη Γερμανία και μια άνθιση στην Κίνα πριν από δώδεκα χρόνια.

Μόλις τα τελευταία ένα ή δύο χρόνια ωστόσο η ξεχασμένη μασκότ που μοιάζει με μαϊμού έκανε την πλήρη επιστροφή της, ξεκινώντας από την Ταϊλάνδη και τη Νότια Κορέα. Τον Ιούνιο, η Lisa του συγκροτήματος K-pop Blackpink, στην οποία συχνά αποδίδεται η πυροδότηση της φρενίτιδας Labubu, δημοσίευσε μια φωτογραφία της να ψωνίζει εμπορεύματα Monchhichi. «Εκτός από την υποχώρηση του γεν, η οποία ενίσχυσε την εισερχόμενη ζήτηση από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όλα τα άλλα συνέβησαν ταυτόχρονα», λέει ο Yoshino από την έδρα της εταιρείας στο Τόκιο, όπου οι τοίχοι είναι γεμάτοι με εκατοντάδες σπάνια Monchhichi από προηγούμενες συλλογές. «Οι πωλήσεις ήταν εξαιρετικά ισχυρές».

Labubu

«Τρέμει» η αυτοκρατορία των Labubu

AP

Ο Yoshino, του οποίου η οικογενειακή εταιρεία έχει γνωρίσει ένδοξες αλλά και δύσκολες στιγμές στα 100 χρόνια ενασχόλησής της με την κατασκευή παιχνιδιών, προσπαθεί να παραμείνει προσγειωμένος. Παρόλο που η εταιρεία αυξάνει την παραγωγή στην Κίνα, όπου κατασκευάζεται το 95% των προϊόντων Monchhichi, ο Yoshino λέει ότι προσπαθεί να μην προσλαμβάνει γρηγορότερα από όσο χρειάζεται, σταθερός στη φιλοσοφία του ότι «ό,τι πουλάει σήμερα θα σταματήσει να πουλάει μια μέρα».

Ελπίζει να διατηρήσει την οικογενειακή επιχείρηση για έναν ακόμη αιώνα, χωρίς να χρειαστεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο για να το πετύχει. Μία από τις μεγαλύτερες απειλές είναι οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , οι οποίοι περιπλέκουν τα πράγματα στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά του για έσοδα στο εξωτερικό. «Οι παραγγελίες από τους Αμερικανούς λιανοπωλητές πήγαιναν πολύ καλά νωρίτερα φέτος, αλλά τον Μάιο όλα σταμάτησαν εντελώς», λέει. Ενώ οι παραγγελίες από τις ΗΠΑ έχουν ανακάμψει κάπως από τότε, δεν έχουν επιστρέψει στα επίπεδα προ δασμών, προσθέτει.

Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η δημοτικότητα μπορεί να φτάσει στο τέλος της, η Sekiguchi κάνει τα πράγματα λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχει επαναπροσδιορίσει την προσοχή της στους ενήλικες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο εύρος προσοχής και δικά τους χρήματα. Όταν η μάρκα προηγουμένως απευθυνόταν σε παιδιά, ειδικά στις ΗΠΑ, η Monchhichi αντιμετώπισε έντονο ανταγωνισμό από χαρακτήρες όπως ο Spider-Man και οι πριγκίπισσες από το Frozen.

«Οι άνθρωποι αρχίζουν επιτέλους να αναγνωρίζουν τον Monchhichi ως χαρακτήρα και όχι ως παιχνίδι» λέει ο Υοshino. Η Sekiguchi ξεκίνησε να πουλάει τα χνουδωτά αξεσουάρ της σε καταστήματα λιανικής πώλησης στις ΗΠΑ, όπως η Urban Outfitters Inc. και η Barnes & Noble Inc.

Μια πρόσφατη συνεργασία με την Hello Kitty ώθησε τις πωλήσεις, ενώ συνεργασίες με μάρκες όπως η γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα Paris Saint-Germain γοητεύουν τους νέους οπαδούς και διατηρούν τη μαγεία στον «κόσμο των Monchhichi» Τα κλασικά μπρελόκ της φίρμας πωλούνται για περίπου 15 δολάρια στην Ιαπωνία. Η Urban Outfitters προσφέρει αυτή τη στιγμή ένα «λούτρινο με σκούφο από φρούτα» στις ΗΠΑ για 24 δολάρια το καθένα.

l.jpg

Ένας θαυμαστής από το Τόκιο, γνωστός ως Yuma Kardasian στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει ότι σχεδόν ποτέ δεν βγαίνει από το σπίτι του αυτές τις μέρες χωρίς ένα μπρελόκ Monchhichi. Ο Yuma, ο οποίος μοιράζεται περιεχόμενο μόδας στο Instagram και το TikTok και ζήτησε να μην κατονομαστεί με το πραγματικό του όνομα για να διατηρήσει την ιδιωτικότητά του, λέει ότι τον ελκύει η αμετάβλητη έκφραση και η νοσταλγική αίσθηση της Monchhichi.

Εκτιμά ότι έχει ξοδέψει περίπου 300.000 γιεν (πάνω από 2.000 δολάρια) για τα εμπορεύματα της μάρκας τα τελευταία δύο χρόνια. «Είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της μόδας», λέει. «Το να βγαίνεις έξω χωρίς Monchhichi είναι σαν να πηγαίνεις στη δουλειά χωρίς κάλτσες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:11ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε γιατρό έπειτα από καταγγελία για βιασμό 18χρονης

12:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το ChatGPT αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση

12:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Lady Gaga: Ακούστε το νέο της σινγκλ «The Dead Dance» που ακούγεται στη σειρά «Wednesday»

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Ενισχύεται το μελτέμι στο Αιγαίο

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ταχτσίδης έγινε «βασιλιάς του Αμαζονίου» - Η ομάδα έκπληξη στην οποία υπέγραψε!

11:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Live streaming η κλήρωση της League Phase (βίντεο)

11:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες ενημερωτικές εκπομπές βλέπει το κοινό

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τα Labubu, (ξανα)ήρθαν τα... Monchhichi: Τα κουκλάκια από τα 70's που πουλάνε σαν τρελά

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικοί αριθμοί: Οι στρατοί Δύσης και «Άξονα Αναταραχής» σε περίπτωση Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Χωρίς την Κύπρο δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο του καλωδίου» - «Να μπουν φυλακή όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Συμβόλαιο θανάτου 15.000 ευρώ η δολοφονία 47χρονου Αλβανού - Συνελήφθη ο εκτελεστής

11:39LIFESTYLE

Ο Σάκης Κατσούλης διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα: «Δεν θα ζήσεις για πάντα σαν να είσαι 20 χρονών»

11:31ΜΠΑΣΚΕΤ

«Και τώρα τρέχει…» η Εθνική Ελλάδας: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (03/09)

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπύρος Γραμμένος: Δεκαπέντε χρόνια τραγούδια στην Τεχνόπολη - Δείτε τους καλεσμένους του

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

11:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ αναλαμβάνει τους «κίτρινους» στη θέση του Μαρίνου Ουζουνίδη

11:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τομ Χόλαντ: «Η Οδύσσεια είναι μια ταινία που δεν έχει όμοιά της»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας ταξιτζής χρέωσε τουρίστρια... 130 ευρώ - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

12:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το ChatGPT αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εντόπισε ξυλόλιο το Γενικό Χημείο του Κράτους σε 12 δείγματα - Πώς δικαιολογεί την ύπαρξή του

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο παρκαδόρος που ήθελε να το παίξει... βαρόνος των Χανίων: Έστησε καρτέλ ναρκωτικών σε κεντρικό πάρκινγκ, «ξέπλενε» λεφτά με POS και… φοβόταν τη μαμά του!

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα νέα όπλα της Κίνας που ανησυχούν τη Δύση: Υποβρύχιες τορπίλες, υπερύσγχρονοι πύραυλοι και... ΑΙ

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

10:04LIFESTYLE

Ερωτευμένη η Βίκυ Κουλιανού: Η βόλτα της στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Εκβίαζε με... ροζ βίντεο αρχιμανδρίτη - Ο «Πατομπούκαλος» και τα λείψανα Αγίου

10:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ζώνη καταιγίδων σε λίγες ώρες πάνω από την Ελλάδα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νέα τροπή με 48χρονη αγνοούμενη - Φέρεται να είναι σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών - Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Χωρίς την Κύπρο δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο του καλωδίου» - «Να μπουν φυλακή όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τα Labubu, (ξανα)ήρθαν τα... Monchhichi: Τα κουκλάκια από τα 70's που πουλάνε σαν τρελά

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Αυτή είναι η άγνωστη 13χρονη κόρη του - Το ντεμπούτο της στη διεθνή σκηνή και οι φήμες περί διαδοχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ