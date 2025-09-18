Ρωσίδα πούλησε την ψυχή της για 100.000 ρούβλια και τα ξόδεψε σε κούκλες Labubu
Σε ένα «παραφυσικό» γεγονός, μία Ρωσίδα κατάφερε να πουλήσει τη ψυχή της για 100.000 ρούβλια και να τα εξαργυρώσει σε κουκλάκια labubu και ένα εισιτήριο συναυλίας.
Σε ένα αμφιλεγόμενο κοινωνικό πείραμα, μια νεαρή Ρωσίδα υπέγραψε την πώληση της ψυχής της για 100.000 ρούβλια (1.180 δολάρια), τα οποία ξόδεψε σε συλλογή από κούκλες Labubu και ένα εισιτήριο συναυλίας.
