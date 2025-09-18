Ρωσίδα πούλησε την ψυχή της για 100.000 ρούβλια και τα ξόδεψε σε κούκλες Labubu

Σε ένα αμφιλεγόμενο κοινωνικό πείραμα, μια νεαρή Ρωσίδα υπέγραψε την πώληση της ψυχής της για 100.000 ρούβλια (1.180 δολάρια), τα οποία ξόδεψε σε συλλογή από κούκλες Labubu και ένα εισιτήριο συναυλίας.

