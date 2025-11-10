Labubu: Οι δημιουργοί τους άνοιξαν πάρκο ψυχαγωγίας στο Πεκίνο

Η POP MART επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη από τα λούτρινα που έγιναν viral σε όλο τον κόσμο και με θεματικό πάρκο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μια μασκότ Labubu διασκεδάζει τους επισκέπτες στο Pop Land, το θεματικό πάρκο της Pop Mart, γνωστής για τις συλλεκτικές φιγούρες και τα λούτρινα παιχνίδια.

AP
Η εταιρεία «POP MART», γνωστή για τις συλλεκτικές φιγούρες Labubuπου έχει δημιουργήσει, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο της ψυχαγωγίας με τη δημιουργία του θεματικού πάρκου «POPLAND», που άνοιξε στο Πάρκο Τσάο Γιανγκ, το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της κινεζικής πρωτεύουσας.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Disney, η «POP MART» επενδύει στη δύναμη του brand και της εμπειρίας, δημιουργώντας έναν χώρο που απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες συλλέκτες.

Το πάρκο καλύπτει περίπου 40.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς χώρους πρασίνου του Πεκίνου – ένας τεράστιος χώρος με λίμνες, μονοπάτια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, συχνά αποκαλούμενος το «Central Park» της πόλης.

Το θεματικό πάρκο χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ζώνες με βάση τους ήρωες που έχει λανσάρει η εταιρεία.

Η μασκότ Labubu στην εμφάνισή της για τους επισκέπτες του Pop Land, του θεματικού πάρκου της Pop Mart, εταιρείας που κατασκευάζει συλλεκτικά παιχνίδια και λούτρινα.

AP

Η Pop Street, το Labubu Adventure Forest, το Molly’s Castle και οι ειδικά διαμορφωμένες περιοχές εστίασης και αναψυχής ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, δημιουργώντας μια πλήρως βιωματική εμπειρία στον φανταστικό κόσμο της εταιρείας.

Η μασκότ της Molly στο Pop Land

AP

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά θεματικά πάρκα, το POPLAND δεν βασίζεται σε παιχνίδια λούνα παρκ, αλλά στην εμπειρία της εμβύθισης (immersion) στον φανταστικό κόσμο της POP MART.

Παιχνίδια Labubu που εκτίθενται στο περίπτερο της Pop Mart στην Διεθνή Έκθεση για το Εμπόριο Υπηρεσιών της Κίνας (CIFTIS) στο Πεκίνο, Κίνα, 10 Σεπτεμβρίου 2025.

REUTERS/Maxim Shemetov

Οι επισκέπτες κινούνται ανάμεσα σε σκηνικά που ζωντανεύουν τους δημοφιλείς χαρακτήρες της εταιρείας, συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αποκλειστικές συλλεκτικές φιγούρες, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στο πάρκο.

Συλλεκτικές φιγούρες Labubu

Η τιμή εισόδου κυμαίνεται περίπου στα 23 ευρώ σε περιόδους αιχμής, ενώ στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει μια βιωματική εμπειρία που θα ενισχύσει τη σύνδεση του κοινού με τους εμβληματικούς χαρακτήρες της POP MART.

