Labubu: Οι δημιουργοί τους άνοιξαν πάρκο ψυχαγωγίας στο Πεκίνο
Η POP MART επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη από τα λούτρινα που έγιναν viral σε όλο τον κόσμο και με θεματικό πάρκο
Η εταιρεία «POP MART», γνωστή για τις συλλεκτικές φιγούρες Labubuπου έχει δημιουργήσει, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο της ψυχαγωγίας με τη δημιουργία του θεματικού πάρκου «POPLAND», που άνοιξε στο Πάρκο Τσάο Γιανγκ, το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της κινεζικής πρωτεύουσας.
Ακολουθώντας το παράδειγμα της Disney, η «POP MART» επενδύει στη δύναμη του brand και της εμπειρίας, δημιουργώντας έναν χώρο που απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες συλλέκτες.
Το πάρκο καλύπτει περίπου 40.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς χώρους πρασίνου του Πεκίνου – ένας τεράστιος χώρος με λίμνες, μονοπάτια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, συχνά αποκαλούμενος το «Central Park» της πόλης.
Το θεματικό πάρκο χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ζώνες με βάση τους ήρωες που έχει λανσάρει η εταιρεία.
Η Pop Street, το Labubu Adventure Forest, το Molly’s Castle και οι ειδικά διαμορφωμένες περιοχές εστίασης και αναψυχής ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, δημιουργώντας μια πλήρως βιωματική εμπειρία στον φανταστικό κόσμο της εταιρείας.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά θεματικά πάρκα, το POPLAND δεν βασίζεται σε παιχνίδια λούνα παρκ, αλλά στην εμπειρία της εμβύθισης (immersion) στον φανταστικό κόσμο της POP MART.
Οι επισκέπτες κινούνται ανάμεσα σε σκηνικά που ζωντανεύουν τους δημοφιλείς χαρακτήρες της εταιρείας, συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αποκλειστικές συλλεκτικές φιγούρες, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στο πάρκο.
Η τιμή εισόδου κυμαίνεται περίπου στα 23 ευρώ σε περιόδους αιχμής, ενώ στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει μια βιωματική εμπειρία που θα ενισχύσει τη σύνδεση του κοινού με τους εμβληματικούς χαρακτήρες της POP MART.