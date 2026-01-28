Το ελαττωματικό λούτρινο αλογάκι που έγινε viral στην Κίνα - Όταν το burnout απέκτησε πρόσωπο

Στις 17 Φεβρουαρίου, η Κίνα θα γιορτάσει την έναρξη της Χρονιάς του Αλόγου, του ζωδιακού σήματος που συμβολίζει την υψηλή ενέργεια και τη σκληρή δουλειά. Αλλά η ραγδαία επιτυχία ενός ελαττωματικού λούτρινου παιχνιδιού υποδηλώνει ότι πολλοί Κινέζοι δεν συμμερίζονται την ατμόσφαιρα.

Ένα κόκκινο αλογάκι που κατασκευάστηκε από την Happy Sister στην πόλη Γιγού, στα δυτικά της Κίνας, προοριζόταν να έχει ένα πλατύ χαμόγελο, αλλά ένα εργοστασιακό λάθος σήμαινε ότι βγήκε στα καταστήματα με μια γκριμάτσα...απελπισίας. Επειδή το χαμόγελο ήταν τοποθετημένο ανάποδα, τα ρουθούνια του αλόγου θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως δάκρυα.

Παρά το κατασκευαστικό λάθος, το παιχνίδι σημείωσε απροσδόκητη επιτυχία στους αγοραστές, αφού έγινε viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτύπωσε ένα πνεύμα εταιρικής κόπωσης και επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων. Αξιοποιεί επίσης μια ευρύτερη τάση για τα λεγόμενα «άσχημα-χαριτωμένα» παιχνίδια, τα οποία έχουν γίνει δημοφιλή τα τελευταία χρόνια όπως το τερατάκι Labubu της Pop Mart.

«Οι άνθρωποι αστειεύονταν ότι το άλογο που κλαίει δείχνει πώς βλέπεις τη δουλειά, ενώ το χαμογελαστό πώς βλέπεις τη δουλειά», δήλωσε στο Reuters ο Ζανγκ Χουοκίνγκ, ιδιοκτήτης της Happy Sister. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ανέφερε ότι λάμβανε καθημερινές παραγγελίες άνω των 15.000 μονάδων, γεγονός που ώθησε το εργοστάσιο να ανοίξει 10 επιπλέον γραμμές παραγωγής.

Πολλοί Κινέζοι υπάλληλοι γραφείου έχουν υπομείνει το διαβόητο σύστημα 996, το οποίο απαιτεί από τους υπαλλήλους να εργάζονται από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ., έξι ημέρες την εβδομάδα. Η πρακτική αυτή εξυμνείται από επιχειρηματίες της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Jack Ma, ιδρυτή της Alibaba, αλλά επικρίνεται όλο και περισσότερο από το 2021, όταν ένας υπάλληλος μιας εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου πέθανε ξαφνικά μετά την ολοκλήρωση μιας νυχτερινής βάρδιας. Η πρακτική 966 τέθηκε εκτός νόμου εκείνο το έτος, αλλά οι υπερωρίες παραμένουν συνηθισμένες.

«Αυτό το μικρό άλογο φαίνεται τόσο λυπημένο και αξιολύπητο, ακριβώς όπως νιώθω στη δουλειά», έγραψε ένας διαδικτυακός αγοραστής του παιχνιδιού, ονόματι Tuan Tuan Mami. «Τα καταναλωτικά προϊόντα και τα διαδικτυακά memes μπορούν να λειτουργήσουν ως διέξοδοι για τη συζήτηση της εργασιακής πίεσης, ειδικά σε πλατφόρμες όπως η Xiaohongshu, όπου η καταναλωτική κουλτούρα και η συναισθηματική έκφραση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες», δήλωσε στο Business Insider ο Jacob Cooke, Διευθύνων Σύμβουλος της WPIC Marketing + Technologies, μιας εταιρείας συμβούλων ηλεκτρονικού εμπορίου .

Εν τω μεταξύ, έχουν γίνει χονδρικές παραγγελίες για το «άλογο που κλαίει» από τη Νότια Αφρική, την ανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή. Η εικόνα του αναμένεται να εμφανιστεί σε μια νέα γκάμα εμπορευμάτων τον επόμενο χρόνο. Η Ζανγκ δεν ανακάλυψε ποτέ ποιος έραψε το ρύγχος του αλόγου ανάποδα. «Εφόσον δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ποιος έκανε λάθος, θα δώσουμε σε όλους ένα μπόνους», είπε.