Νίκος Χαρδαλιάς: «Καμία πρακτική που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία δεν θα γίνει ανεκτή»

1374 έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής την τελευταία εβδομάδα της Αποκριάς – 90.000 ευρώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν

Newsbomb

Νίκος Χαρδαλιάς: «Καμία πρακτική που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία δεν θα γίνει ανεκτή»
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυστηροί ήταν οι έλεγχοι που άσκησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής κατά την τελευταία εβδομάδα της Αποκριάς, βάσει και της πάγιας εντολής του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για εντατικοποίηση των σχετικών διαδικασιών κατά τις εορταστικές περιόδους, με στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας.

Ειδικότερα, από τις 16 Φεβρουαρίου έως και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας πραγματοποίησαν συνολικά 1.374 αγορανομικούς και υγειονομικούς ελέγχους, με τα επιβληθέντα πρόστιμα να ανέρχονται σε 90.000 ευρώ.

Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Χαρδαλιάς: «Στην Περιφέρεια Αττικής δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παίζει με την ασφάλεια ή το εισόδημα των πολιτών. Όπως πάντα, τα συνεργεία μας βρίσκονται αδιάκοπα στο πεδίο, ελέγχοντας τη διακίνηση των προϊόντων και διασφαλίζοντας την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αποκομίσει όφελος εις βάρος των οικογενειών που αγωνίζονται καθημερινά. Δεν θα γίνει ανεκτή καμία πρακτική που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και χωρίς περιθώρια παρερμηνείας: κάθε παραβατική συμπεριφορά θα αντιμετωπίζεται άμεσα και με τη μέγιστη αυστηρότητα, χωρίς απολύτως καμία εξαίρεση. Οι γιορτινές ημέρες οφείλουν να είναι συνδεδεμένες με χαμόγελα και ηρεμία, όχι με φόβο και αβεβαιότητα. Γι’ αυτό παραμένουμε σταθερά στην πρώτη γραμμή, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να πραγματοποιεί τις αγορές του με εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Συνεχίζουμε αποφασιστικά, με στόχο μια αγορά που λειτουργεί με διαφάνεια, σεβασμό και απόλυτη προστασία του καταναλωτή».

Οι έλεγχοι αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποίησαν 900 ελέγχους, εκ των οποίων 276 σε λαϊκές αγορές, 198 σε συνοικιακά καταστήματα, 106 σε καταστήματα εστίασης, 64 σε σούπερ μάρκετ, 50 σε καταστήματα ένδυσης - υπόδυσης και 25 σε πρατήρια καυσίμων.

Διαπιστώθηκαν συνολικά 65 παραβάσεις, ενώ από τις 90.000 ευρώ επικυρωμένων προστίμων, 26.500 αφορούσαν σε σούπερ μάρκετ, 25.500 σε συνοικιακά καταστήματα, 25.000 σε πρατήρια καυσίμων και 10.000 σε καταστήματα εστίασης.

Επίσης, από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας πραγματοποιήθηκαν 248 έλεγχοι σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου και παροχής υπηρεσιών, όπου διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και έγιναν 214 συστάσεις, ενώ έγιναν και 226 έλεγχοι για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΕΛΛΑΔΑ

Ευελπίδων: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια

11:34LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: Η αντιπαράθεση συνεχίζεται, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες - «Μου έχει παραδεχτεί τα χτυπήματα σε μηνύματα», λέει η πρώην σύζυγος

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Σοβαρά τραυματισμένο ελάφι - Έκκληση από την ΑΝΙΜΑ

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για το σχολικό έτος 2026-2027

11:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα δράση για την υποστήριξη της ένταξης φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο - Νοσηλευόταν με έμφραγμα

11:01LIFESTYLE

Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά – Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Αναλυτικά τα καλέσματα

10:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Hyundai Ioniq 3 έρχεται τον Απρίλιο

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Ο «Μίμο» το μοναχικό δελφίνι της λιμνοθάλασσας εκπέμπει...SOS - Κινδυνεύει από τα σκάφη

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Η αποκάλυψη του μυστηρίου με τα κρεμαστά φέρετρα και οι απόγονοι Μπο

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Καμία πρακτική που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια δεν θα γίνει ανεκτή»

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο - Τι είπε για τον κατώτατο μισθό

10:34ME TO N & ME TO Σ

Το Σάββατο, οι άνθρωποι θα είναι στο δρόμο…

10:34ΚΟΣΜΟΣ

«Οι μαύροι άνθρωποι δεν είναι πίθηκοι», «Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Ένταση με Δημοκρατικούς βουλευτές κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Όλα έγιναν βάση πρωτοκόλλου - Ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για τον θάνατο του ναυτικού

10:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος έβαλε γκολ στη βραδινή ζώνη; Ολυμπιακός ή μυθοπλασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο - Νοσηλευόταν με έμφραγμα

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

11:01LIFESTYLE

Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά – Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: «Η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη» - Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στο Newsbomb, με αφορμή τον ξυλοδαρμό ιδιοκτήτη περιπτέρου

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Αναλυτικά τα καλέσματα

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Σορτ: Νέα στοιχεία για τη ζωή της - «Έδινε μάχη, αλλά δεν το καταλάβαινες»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Κινδύνευσε ο οικισμός, καταστράφηκαν οι καλλιέργειες, το νερό έχει ξεπεράσει τα 7 μέτρα», λέει ο δήμαρχος Σουφλίου στο Newsbomb

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Mεξικό: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του διαβόητου καρτέλ Xαλίσκο - O 41χρονος «Ελ Πελόν» και η σχέση του με τον δολοφονημένο «Ελ Μέντσο»

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων - Αποκλείστηκε ο χώρος

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Σοβαρά τραυματισμένο ελάφι - Έκκληση από την ΑΝΙΜΑ

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Όλα έγιναν βάση πρωτοκόλλου - Ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για τον θάνατο του ναυτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ