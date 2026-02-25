Κάθριν Σορτ: Νέα στοιχεία για τη ζωή της - «Έδινε μάχη, αλλά δεν το καταλάβαινες»

Αποκαλύψεις σχετικά με ζωή της Κάθριν Σορτ, κόρη του Μάρτιν Σορτ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μετά τον θάνατό της σε ηλικία 42 ετών, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε ζητήματα ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στην επαγγελματική της ιστοσελίδα - η οποία πλέον δεν είναι διαθέσιμη - η Κάθριν είχε μάλιστα, για πέντε χρόνια σκύλο υπηρεσίας με το όνομα «Joni», εμπνευσμένο από τη τραγουδοποιό Joni Mitchell. Όπως σημείωνε η ίδια, ο σκύλος τη συνόδευε ακόμη και στον χώρο εργασίας της, προσφέροντάς της καθημερινή υποστήριξη.

Πολυετή μάχη με την ψυχική υγεία

Για πολυετή προσπάθεια διαχείρισης προβλημάτων ψυχικής υγείας έκανε λόγο στενή φίλη της 42χρονης στη Daily Mail. Η Rande Levine, ιδρύτρια της φιλοζωικής οργάνωσης Karma Rescue, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας συμμετείχε η Κάθριν, ανέφερε ότι υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες απομακρυνόταν προσωρινά από τις δραστηριότητές της προκειμένου να εισαχθεί οικειοθελώς σε δομές ψυχικής υγείας.

«Γνώριζα ότι έδινε μάχη με αυτό. Μιλούσε γι’ αυτό, όμως δεν μπορούσες να το καταλάβεις από τον τρόπο που παρουσιαζόταν ή από το πόσο χιούμορ είχε», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ήταν πάντα χαμογελαστή και ευχάριστη στην παρέα. Κάθε εμπειρία ή επαφή που είχα μαζί της ήταν θετική. Ήταν ήρεμη, χαμηλών τόνων και γελούσε συχνά».

Ο Μάρτιν Σορτ με τη σύζυγό του Νάνσι Ντόλμαν και τα παιδιά τους σε οικογενειακή στιγμή από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Κάθριν μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, ενώ παράλληλα υποστήριζε ανθρώπους με αντίστοιχα ζητήματα μέσα από την επαγγελματική της ιδιότητα, ως κοινωνική λειτουργός.

Katherine Elizabeth Short, also known as Katherine Hartley Short, Martin Short's beloved daughter, tragically died by suicide via self-inflicted gunshot wound, as confirmed as her cause of death.



Read more: https://t.co/AfIrgflqsa pic.twitter.com/JHQAlXOOIP — Free Folk Nation (@FreeFolkNat) February 25, 2026

Η επαγγελματική της διαδρομή

Η Κάθριν Σκοτ ήταν κλινική κοινωνική λειτουργός και διατηρούσε ιδιωτικό γραφείο, με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, σε αγχώδεις διαταραχές, ψυχωτικές διαταραχές και οριακή διαταραχή προσωπικότητας.

Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και είχε αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο στην Κοινωνική Εργασία από το University of Southern California. Στην επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνονται θέσεις στο Resnick Neuropsychiatric Hospital του UCLA, στο Camden Center και στην κλινική Amae Health.

Είχε εθελοντική δράση σε οργανώσεις ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων και η Bring Change 2 Mind, που έχει ιδρύσει η Glenn Close με στόχο την καταπολέμηση του στίγματος.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η 42χρονη βρέθηκε νεκρή τη Δευτέρα στην κατοικία της στο Hollywood Hills. Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε τον θάνατό της με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία εκφράζεται βαθιά θλίψη και ζητείται σεβασμός στην ιδιωτικότητα των οικείων της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The U.S. Sun, στις 18:43 της 24ης Φεβρουαρίου, κλήθηκε η αστυνομία σε κατοικία στο Λος Άντζελες έπειτα από αναφορά για πιθανή αυτοκτονία. «Η κλήση αφορούσε πιθανό περιστατικό αυτοκτονίας. Οι αστυνομικοί συνέταξαν έκθεση διερεύνησης θανάτου. Η υπόθεση παραμένει υπό ενεργή έρευνα», δήλωσε εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες.

Η Κάθριν ήταν ένα από τα τρία υιοθετημένα παιδιά του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας συζύγου του, Νάνσι Ντόλμαν, η οποία είχε φύγει από τη ζωή το 2010.

Διαβάστε επίσης