Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σόρτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

Η Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά που είχε υιοθετήσει ο Μάρτιν Σορτ μαζί με τη σύζυγό του Νάνσι Ντόλμαν,

Θλίψη έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η είδηση του θανάτου της Κάθριν Σορτ, κόρης του διάσημου ηθοποιού και κωμικού Μάρτιν Σορτ. Η 42χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Hollywood Hills, το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες της εφημερίδας The U.S. Sun, στις 18:43 κλήθηκε η αστυνομία σε κατοικία στο Λος Άντζελες, μετά από αναφορά για πιθανή αυτοκτονία. «Η κλήση αφορούσε πιθανό περιστατικό αυτοκτονίας. Οι αστυνομικοί συνέταξαν έκθεση διερεύνησης θανάτου. Η υπόθεση παραμένει υπό ενεργή έρευνα», δήλωσε εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες.

Το TMZ ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση της τραγωδίας, δημοσιεύοντας και σχετική ανακοίνωση εκπροσώπου της οικογένειας.

«Με βαθιά οδύνη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο», αναφέρεται στη δήλωση.

Η Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά που είχε υιοθετήσει ο Μάρτιν Σορτ μαζί με τη σύζυγό του Νάνσι Ντόλμαν, η οποία έχει φύγει επίσης από τη ζωή. Εργαζόταν ως κοινωνική λειτουργός στο Λος Άντζελες και, παρά τη μεγάλη φήμη του πατέρα της, είχε επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Μάρτιν και η Νάνσι ήταν επίσης γονείς δύο γιων, του Όλιβερ, 39 ετών, και του Χένρι, 36 ετών.

Η Νάνσι έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2010, έπειτα από μάχη με καρκίνο των ωοθηκών.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Μάρτιν αναφέρθηκε στον θάνατο της συζύγου του σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter.

«Ήταν απολύτως φρικτό, προφανώς, και από τις πιο θλιβερές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς», δήλωσε ο πρωταγωνιστής της σειράς Only Murders in the Building.

«Θα σας πω τι είχα πει τότε στα παιδιά μου: “Πιστεύω ότι η μαμά έχει ‘ζουμάρει’ μέσα στις ψυχές μας”».

