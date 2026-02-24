Τζακ-ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία της κλήρωσης του Τζόκερ της Τρίτης (24/2), που μοίραζε 2.300.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής:

4, 15, 26, 30, 43, και αριθμός Τζόκερ το 9.

Στην κλήρωση της Πέμπτης το ποσό που κληρώνεται στην πρώτη κατηγορία είναι 2,5 εκατ. ευρώ.

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.