Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/2: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2,1 εκατ. ευρώ
Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (22/2), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 2.100.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής:
4,12, 20,29, 35, και αριθμός Τζόκερ το 12.
Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.
Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.
