Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

Ο καθηγητής αρνήθηκε να αλλάξει τη βαθμολογία και κατήγγειλε την ακατάλληλη συμπεριφορά και μεθόδους πίεσης των δύο γυναικών

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μητέρα φοιτητή μπήκε στο γραφείο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης ζητώντας αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου της που μηδενίστηκε λόγω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ο καθηγητής είχε ήδη δεχτεί ένσταση από τον φοιτητή και είχε προτείνει προφορική εξέταση σύμφωνα με τη διαδικασία.
  • Η μητέρα και μία φίλη της πίεσαν με επιθετικό και απαξιωτικό τρόπο, επικαλούμενες «θεσμική ιδιότητα», χωρίς την παρουσία του φοιτητή.
Snapshot powered by AI

Πρωτοφανές περιστατικό κατήγγειλε καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από παρέμβαση μητέρας φοιτητή που είχε μηδενιστεί σε πρόσφατη εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ανέφερε ότι η μητέρα του φοιτητή, μαζί με μία φίλη της, μετέβησαν στο γραφείο του απαιτώντας επανεξέταση και αλλαγή της βαθμολογίας, καθώς το γραπτό είχε μηδενιστεί λόγω διαπιστωμένης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.

Ο φοιτητής δεν παρευρισκόταν στη συνάντηση, ενώ οι δύο γυναίκες, επικαλούμενες τη «θεσμική τους ιδιότητα», πίεζαν για αναθεώρηση του βαθμού. Ο καθηγητής ξεκαθάρισε ότι είχε ήδη κατατεθεί ένσταση από τον φοιτητή και ότι προβλεπόταν να εξεταστεί προφορικά, σύμφωνα με τη διαδικασία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του καθηγητή:

«Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξανάδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω την βαθμολογία μου! Αρχικά ο φοιτητής μου είχε στείλει e-mail ζητώντας εξηγήσεις για τη βαθμολογία, στο οποίο απάντησα με την εναλλακτική της προφορικής εξέτασης σήμερα το πρωί. Αντί του φοιτητή όμως εμφανίστηκε η αθάνατη Ελληνίδα μάνα.

Δικαιολόγησε την απουσία του τέκνου της καθότι είχε πάθει κάποιο σύνδρομο στο στομάχι και δεν μπορούσε να έρθει. Δεν θα είχα καμία αμφιβολία για την εγκυρότητα των λεγομένων τής αν δεν μου απαντούσε πως δεν μπορεί να εξεταστεί ο γιος της γιατί θα πρέπει να (ξανά)διαβάσει καθώς έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την γραπτή εξέταση. Θεώρησε δε καλό να φέρει και μία συνάδελφο της, η οποία μπούκαρε στο γραφείο μου και επέμενε με απαξιωτικό τρόπο να παραμείνει κατά τη διάρκεια του γονεϊκού “αιτήματος”. Μου τόνισε πως μαζί ήρθαν από την Αθήνα και ειδικά γι’αυτό τον σκοπό, κυρίως όμως μου επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα (!) που ασκούν, θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιο τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη για τον κανακάρη μας (ο οποίος κόπηκε λόγω αντιγραφής από το AI).

Για όλα αυτά ευτυχώς ήταν παρούσα και η καλή συνάδελφος Γεωργία Δημάρη αλλιώς και εγώ θα δυσκολεύομουν να τα πιστέψω. Αν και μάλλον ήρθαν από την πρωτεύουσα για το Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, ίσως θεώρησαν πως το ίδιο καρνάβαλοι είμαστε και οι καθηγητές στο λόφο του Γάλλου. Ή μήπως έτσι συνηθίζουν να κάνουν τις δουλίτσες τους; Δεν θα το έκανα θέμα ότι στα τόσα χρόνια βρέθηκε ένας υπερ-προστατευτικός γονέας που ξεπέρασε τα όρια, αν δεν είχε τεράστια σημασία η ιδιότητά του και η μέθοδος πίεσης που ακολούθησε μαζί με την ιδιαιτέρως επιθετική και προκλητικά απαξιωτική συνάδελφο της.

Όταν μάλιστα προσπάθησα να της εξηγήσω ότι στη θέση της θα ντρεπόμουν και ας αναλογιστεί λίγο αυτό που κάνει, η απάντηση ήταν ακόμη πιο αποκαρδιωτική συνολικά για τη διαφθορά, την αδικία και τη σήψη γύρω μας. Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θλίψη στης ΕΛ.ΑΣ: Πέθανε 40χρονος εν ενεργεία αξιωματικός

21:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Συμφωνία συνεργασίας ΟΝΕΧ – Hanwha Power Systems

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η κρίσιμη ρεβάνς για τα play offs του Champions League

21:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία - Αισθητός στην Ελλάδα

21:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 24/2/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 61 εκατ. ευρώ

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: 72 τίγρεις πεθαίνουν «μυστηριωδώς» μέσα σε δύο εβδομάδες σε τουριστικό πάρκο

21:23LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά - Η συγκινητική ανάρτηση για το νεογέννητο

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο - Ταυτοποιήθηκαν ακόμα τρία άτομα

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Εντοπισμός 71 παρανόμων μεταναστών και σύλληψη ενός διακινητή από το λιμενικό

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος για ψήφο αποδήμων: Καλώ τα κόμματα να το ψηφίσουν για να εφαρμοστεί στις εθνικές εκλογές

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ένοπλοι παραστρατιωτικοί στα πανεπιστήμια για να συντρίψουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Έγκριση 400 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για τη βαριά βιομηχανία και αυτάρκεια»

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στον Έβρο: Κλειστός ο δρόμος Λουτρών-Δαδιάς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Άφησε το αμάξι του για να πάει στη λαϊκή και έπιασε φωτιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία - Αισθητός στην Ελλάδα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Κογιότ καταδιώκει τρίχρονο αγόρι μέσα στην αυλή του σπιτιού

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προετοιμάζει σχέδιο εισβολής σε ιρανικό έδαφος σε περίπτωση χτυπημάτων από ΗΠΑ

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Κατέληξε ο 80χρονος οδηγός έπειτα από σφοδρό τροχαίο

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο - Ταυτοποιήθηκαν ακόμα τρία άτομα

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια

21:23LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά - Η συγκινητική ανάρτηση για το νεογέννητο

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ