Τρομακτικό βίντεο: Κογιότ καταδιώκει τρίχρονο αγόρι μέσα στην αυλή του σπιτιού

Μια τρομακτική συνάντηση είχε τη Δευτέρα, ένα τρίχρονο παιδί έξω από το σπίτι του στην Πασαντίνα, στην κομητεία του Λος Άντζελες, όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα κογιότ.

Σύμφωνα με πλάνα κλειστού κυκλώματος το μικρό αγόρι τρέχει μακριά ουρλιάζοντας για τη μητέρα του καθώς το άγριο ζώο τον καταδίωκε στην είσοδο του σπιτιού του.

Το νήπιο γλίτωσε χωρίς να τραυματιστεί, αλλά η οικογένειά του έμεινε σοκαρισμένη, ομολογώντας ότι έχουν δει κογιότ στο δρόμο, αλλά ποτέ από τόσο κοντά.

A coyote chases a boy through the front gate of a Pasadena home before a mother's screams scare the animal off. The creatures now showing up in larger numbers in some surprising spots. The timely warning from wildlife experts - Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/nOl03MIraU pic.twitter.com/LPalavwWuG — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 24, 2026

Τα κογιότ είναι πολύ συνηθισμένα στη Νότια Καλιφόρνια, αν και οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι σπάνιες.

Όπως εξήγησε ο Kevin McManus, ειδικός στην άγρια ​​ζωή, μιλώντας στο ABC 7 είναι εποχή ζευγαρώματος και η εμφάνισή τους θα είναι συχνή, ενώ κάλεσε τους γονείς να είναι προσεκτικοί με τα παιδιά τους, αλλά και με τα κατοικίδιά τους.

Υπήρξαν αρκετές επιθέσεις κογιότ σε παιδιά στη Νότια Καλιφόρνια πέρυσι, συμπεριλαμβανομένης μιας όπου ένα τρίχρονο κορίτσι στον Σαν Ντιέγκο νοσηλεύτηκε.

Ένα 6χρονο αγόρι δέχθηκε επίσης επίθεση σε αγώνα σόφτμπολ στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Τα κογιότ είναι γνωστά για τις επιθέσεις τους σε κατιοκίδια, κυρίως μικρόσωμα , τα οποία θεωρούν ευάλωτα.