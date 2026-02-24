LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η κρίσιμη ρεβάνς για τα play offs του Champions League

Για το «θαύμα» της πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες του φετινού Champions League ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στο Λεβερκούζεν, όπου αντιμετωπίζει την Μπάγερ, στη ρεβάνς της ήττας του 2-0 στο Φάληρο.

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ είναι φαβορί για να βρεθεί στην επόμενη φάση. Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας κερδίσει έξι από τους οκτώ πιο πρόσφατους αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις, αν και ηττήθηκε με 1-0 από την Ουνιόν Βερολίνου το περασμένο Σάββατο. Μια ήττα που άφησε τους παίκτες του Χιούλμαντ στην έκτη θέση της Bundesliga.

Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε στα play offs αφού χρειάστηκε να κάνει τρεις συνεχείς νίκες, οι δύο εκτός έδρας και η άλλη απέναντι στη Λεβερκούζεν (2-0).

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν στην αναμέτρηση της Τρίτης με μόλις μία νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να σκοράρουν σε τρεις από αυτές τις αναμετρήσεις, αν και κατάφεραν να βρουν τα πατήματά τους νικώντας 2-0 τον Παναιτωλικό το Σάββατο.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός:

Διαβάστε επίσης