Το Πεντάγωνο δίνει τελεσίγραφο στις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης: Ζητά «πλήρη πρόσβαση» ανευ ορίων

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πητ Χέγκσεθ, έθεσε προθεσμία μέχρι το βράδυ της Παρασκευής στον CEO της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, Dario Amodei, απαιτώντας την άρση των περιορισμών στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τον αμερικάνικο στρατό.

Όπως αναφέρει το Axios σε μια κλιμακούμενη αντιπαράθεση που φέρνει στο προσκήνιο τα όρια μεταξύ ηθικής των Big Tech και εθνικής ασφάλειας, το Πεντάγωνο απειλεί πλέον ανοιχτά την Anthropic, τη δημιουργό του κορυφαίου μοντέλου AI, Claude.

The Pentagon just threatened to BLACKLIST one of America's most valuable AI companies.



Not Huawei or some Chinese chip maker...



It's ANTHROPIC. The company behind Claude. $380 billion valuation.



And the reason is genuinely insane:



For months, the Pentagon has been pushing… pic.twitter.com/vOdOGfUv3l — Ricardo (@Ric_RTP) February 18, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Hegseth διεμήνυσε στον Amodei κατά τη διάρκεια μιας έντονης συνάντησης την Τρίτη ότι η εταιρεία βρίσκεται μπροστά σε ένα σκληρό δίλημμα: είτε θα συμμορφωθεί πλήρως με τις στρατιωτικές ανάγκες, είτε θα χαρακτηριστεί «κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα».

Το «όπλο» του Defense Production Act

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά την ενεργοποίηση του Defense Production Act (Νόμος περί Αμυντικής Παραγωγής). Πρόκειται για μια νομοθεσία που επιτρέπει στον Πρόεδρο να αναγκάζει ιδιωτικές εταιρείες να δίνουν προτεραιότητα σε κρατικές συμβάσεις. Ενώ ο νόμος χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για την παραγωγή εμβολίων κατά την πανδημία, η χρήση του ως μέσο πίεσης για την τροποποίηση λογισμικού AI -αφαιρώντας τις δικλείδες ασφαλείας- θεωρείται πρωτοφανής και επιθετική κίνηση.

?? Hegseth just summoned Anthropic's CEO to the Pentagon and it's not a friendly meeting.



The Pentagon told Anthropic straight up this is a "sh*t-or-get-off-the-pot" meeting. Claude is the only AI running in classified military systems, and the Pentagon wants the guardrails… pic.twitter.com/a7zwl5XPp1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 23, 2026

Σημείο τριβής τα αυτόνομα όπλα

Η Anthropic, από την πλευρά της, δηλώνει πρόθυμη να προσαρμόσει τις πολιτικές της, αλλά θέτει κόκκινες γραμμές:

Αρνείται τη χρήση του Claude για τη μαζική παρακολούθηση Αμερικανών πολιτών.

Αντιτίθεται στην ανάπτυξη αυτόνομων όπλων που ανοίγουν πυρ χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Από την άλλη, ο Hegseth ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει σε καμία ιδιωτική εταιρεία να υπαγορεύει τους όρους κάτω από τους οποίους το Πεντάγωνο λαμβάνει επιχειρησιακές αποφάσεις.

Γιατί το Πεντάγωνο «καίγεται» για τον Claude;

Παρά την εχθρική στάση, η παραδοχή των αξιωματούχων είναι κυνική: «Τους χρειαζόμαστε τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι το προϊόν τους είναι υπερβολικά καλό», δήλωσε πηγή του Υπουργείου.

Αυτή τη στιγμή, ο Claude είναι το μοναδικό μοντέλο AI που χρησιμοποιείται στις πιο ευαίσθητες και διαβαθμισμένες εργασίες του στρατού, όπως οι επιθετικές κυβερνοεπιχειρήσεις. Η αντικατάστασή του δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς θεωρείται τεχνολογικά πιο εξελιγμένο σε συγκεκριμένες στρατιωτικές εφαρμογές σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

?BREAKING: xAI Signs Pentagon Deal - Grok Entering Classified Systems​​​​​​​​​​​​​​​​



> claude currently only model available for sensitive military work

> anthropic insists on guardrails for military use

> pentagon threatening to blacklist anthropic

> elon walks in with based… pic.twitter.com/rHzHo6E4oF — NIK (@ns123abc) February 23, 2026

Οι εναλλακτικές: Musk, Google και OpenAI

Αν η Anthropic επιμείνει στις θέσεις της, το Πεντάγωνο έχει ήδη αρχίσει να αναζητά αντικαταστάτες:

xAI (Elon Musk): Υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση για τη μεταφορά του μοντέλου Grok σε διαβαθμισμένα συστήματα.

Google & OpenAI: Υπάρχουν συζητήσεις για τη χρήση των μοντέλων τους (όπως το Gemini) για «κάθε νόμιμο σκοπό» - έναν όρο που η Anthropic απέρριψε, αλλά η Google ενδέχεται να αποδεχτεί.

Το παρασκήνιο της συνάντησης

Στη συνάντηση συμμετείχε η «αφρόκρεμα» του Πενταγώνου, συμπεριλαμβανομένων υφυπουργών και του κορυφαίου νομικού συμβούλου του Υπουργείου, δείγμα της κρισιμότητας του θέματος.

Ένα από τα αγκάθια στις σχέσεις των δύο πλευρών ήταν η φημολογούμενη παρέμβαση της Anthropic μέσω της συνεργάτιδας εταιρείας Palantir, σχετικά με τη χρήση του Claude κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Βενεζουέλα. Ο Amodei διέψευσε ότι η εταιρεία του έθεσε τέτοια προσκόμματα, τονίζοντας ότι οι ηθικές γραμμές της Anthropic δεν εμπόδισαν ποτέ τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πεδίο. Η προθεσμία της Παρασκευής πλησιάζει και η έκβαση αυτής της κόντρας θα καθορίσει το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ της Silicon Valley και του αμερικανικού αμυντικού μηχανισμού.

