Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά - Η συγκινητική ανάρτηση για το νεογέννητο

Με μια γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση στα social media, η Αγοραστή Αρβανίτη και ο Θανάσης Τσαλταμπάσης μοιράστηκαν τα ευχάριστα νέα για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας η Αγοραστή Αρβανίτη έγραψε: «Καλωσόρισες ψυχή μου. Σε περιμένει μια αδελφή μούρλια», αποκαλύπτοντας τόσο το φύλο του μωρού όσο και την ανυπομονησία της μεγάλης τους κόρης να γνωρίσει τον μικρό της αδελφό.

Στην ανάρτηση έκανε tag τον σύζυγό της, Θανάση Τσαλταμπάση, με τον γνωστό ηθοποιό να προχωρά άμεσα σε αναδημοσίευση της φωτογραφίας στο προσωπικό του προφίλ, εκφράζοντας δημόσια τη χαρά του για τη νέα προσθήκη στην οικογένειά τους.

Το ζευγάρι, που επιλέγει να διατηρεί διακριτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα της προσωπικής του ζωής, διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους του, καθώς η οικογένειά του μεγαλώνει και η ευτυχία τους γίνεται ακόμη πιο μεγάλη.