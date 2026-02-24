Λαμία: Τροχαίο με μοτοσικλέτα έξω από την πύλη του ΚΕΥΠ
Από μηχανικό πρόβλημα, το δίκυκλο φέρεται να μπλοκάρισε και ο αναβάτης του βρέθηκε στο οδόστρωμα
Τροχαίο με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/02) έξω από την πύλη του ΚΕΥΠ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Λεωφόρο Καλυβίων, στη Λαμία.
Από μηχανικό πρόβλημα, το δίκυκλο φέρεται να μπλοκάρισε και ο αναβάτης του βρέθηκε στο οδόστρωμα.
Άμεσα έσπευσαν για βοήθεια όσοι βρίσκονταν κοντά στο σημείο μαζί με διερχόμενους οδηγούς, ενώ κλήθηκε και το ΕΚΑΒ.
Ο δικυκλιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να του γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ συγγενικά του πρόσωπα ανέλαβαν την απομάκρυνση του δικύκλου.
