Λαμία: Τροχαίο με μοτοσικλέτα έξω από την πύλη του ΚΕΥΠ

Τροχαίο με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/02) έξω από την πύλη του ΚΕΥΠ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Λεωφόρο Καλυβίων, στη Λαμία.

Από μηχανικό πρόβλημα, το δίκυκλο φέρεται να μπλοκάρισε και ο αναβάτης του βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Άμεσα έσπευσαν για βοήθεια όσοι βρίσκονταν κοντά στο σημείο μαζί με διερχόμενους οδηγούς, ενώ κλήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Ο δικυκλιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να του γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ συγγενικά του πρόσωπα ανέλαβαν την απομάκρυνση του δικύκλου.

*Με πληροφορίες από lamiareport.gr